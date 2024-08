Paris-2024: veja quem são os vencedores das finais de atletismo desta sexta

Saint-Denis - A sexta-feira (9/8) de decisões do atletismo nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 foi para lá de agitado. Além do bronze conquistado pelo brasileiro Alison dos Santos nos 400m com barreiras, outras seis provas das mais diversas vertentes da modalidade conheceram os novos campeões na pista montada no icônico Stade de France.

As disputas não registram, nem mesmo, domínio de uma só nação. Apenas o hino dos Estados Unidos foi entoado duas vezes no sistema de som do Stade de France. Alemanha, Canadá, República Dominicana, Espanha, Bélgica e Quênia foram outras nações a sentirem o orgulho de verem atletas do país no topo do pódio nos Jogos Olímpicos.

A sessão de decisões teve largada com o revezamento 4 x 100m feminino com direito a troca de poder no topo do pódio. Prata na última edição, a equipe dos Estados Unidos faturou o ouro. Melissa Jefferson, Twanisha Terry, Gabrielle Thomas e Sha'carri Richardson completaram o percurso com o tempo de 41s78. Os times de Grã-Bretanha e Alemanha faturaram o ouro e o bronze.

No arremesso de peso, a alemã Yemisi Oguleye levou a melhor ao alcançar 20m. A australiana Maddison-Lee e a chinesa Jiayuan Song completaram o pódio. Na sequência, foi a vez dos homens correrem o revezamento 4 x 100m. Nele, o título ficou nas mãos dos canadenses Aaron Brown, Jerome Blake, Brendon Rodney e Andre de Grasse, com o tempo de 37s50. África do Sul e Grã-Bretanha conquistaram prata e bronze, respectivamente.

As demais disputas foram individuais. Nos 400m feminino, Marileidy Paulino, da República Dominicana, subiu ao ponto acompanha de Salwa Eid Naser, do Bahrein, e Natalia Kaczmarek, da Polônia. Na versão masculina com barreiras da mesma distância, o norte-americano Rai Benjamin ficou em primeiro. Karsten Warholm, da Noruega, foi prata. Alison dos Santos, do Brasil, ganhou o segundo bronze olímpico da carreira.

Outra prova com brasileiros na disputa, mas sem medalhas para o país, o salto triplo teve o pódio formado pelo espanhol Jordan Alejandro Diaz Fortun, o português Pedro Pichardo e o italiano Andy Diaz Hernandez. Há um detalhe curioso: o trio nasceu em Cuba, mas conquistou as medalhas olímpicas representando os países europeus pelos quais são naturalizados.

A prova mais longa do dia também teve definição nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Nos 10 mil metros feminino, a queniana Beatrice Chebet ganhou o ouro ao dar as voltas necessárias no Stade de France em 30m43s25. A prata foi conquistada pela italiana Nadia Battocletti. A holandesa Sifan Hassan ganhou o bronze.