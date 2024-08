Jogo entre Brasil e EUA no futebol domina redes sociais; veja memes

Reclamação contra a árbitra, pedido de pênalti e muito nervosismo marcaram a reação dos brasileiros ao jogo entre o Brasil e os Estados Unidos pela final do futebol feminino nas Olimpíadas de Paris 2024, neste sábado (10/8).

Como é o jeitinho dos torcedores do Brasil, centenas de memes foram utilizados para reagir ao jogo, que terminou em 1 a 0 para os EUA. Com o feito, o Brasil ficou com medalha de prata e as norte-americanas com a de ouro.

O início do jogo com o pênalti não marcado trouxe revolta aos torcedores da Seleção Brasileira, que denunciaram uma possível interferência da arbitragem na luta pelo ouro olímpico:

O gol de Ludmilla, com cerca de dois minutos do primeiro tempo, foi anulado por estar impedido. A decisão da árbitra e da bandeirinha não agradou:

O gol dos EUA no início do segundo tempo foi como uma facada no coração dos brasileiros. Dali para frente foi só para trás, como dizem os usuários nas redes sociais.

