Busca pelo bronze no vôlei leva redes à loucura; veja memes

A partida de vôlei entre Brasil e Turquia nos Jogos Olímpicos de Paris geraram diversos memes nas redes sociais. Os times competiram em busca do bronze. Quem ganhou foi o time brasileiro, que venceu por 3 sets a 1.

No X, antigo Twitter, a partida ficou entre os assuntos mais comentados. O fato mais falado foi o horário da partida, isso porque o jogo ocorreu ao mesmo tempo em que a seleção de futebol estava em campo em busca do ouro contra os Estados Unidos.

Mostrando o bom humor do povo brasileiro, os internautas não deixaram de fazer piadas sobre a competição e publicaram diversos memes. Confira alguns:

