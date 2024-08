Saiba quanto as jogadoras do futebol feminino vão ganhar com a medalha

Jogadoras do Brasil comemoram após gol contra da Espanha na semifinal de futebol feminino - (crédito: Clement MAHOUDEAU / AFP)

A Seleção Brasileira feminina de futebol perdeu para a seleção dos EUA por 1 a 0, neste sábado (10/8), e conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O feito definiu também que as jogadoras vão deixar os Jogos de Paris com uma quantia em dinheiro oferecida pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).



O valor da premiação foi definida pelo próprio COB antes dos Jogos e determinou os valores que serão entregues aos atletas em caso de conquista de medalha de ouro, prata ou bronze em competições individuais ou por equipes.

No caso da Seleção Brasileira, como elas jogam um esporte coletivo, elas receberão uma quantia de R$ 630 mil para dividir entre as 18 jogadoras inscritas no torneio, o que vai totalizar R$ 35 mil para cada.

Veja quanto vale cada medalha

Esportes individuais

Ouro: R$ 350 mil

Prata: R$ 210 mil



Bronze: R$ 140 mil

Esportes em grupos (de dois a seis atletas)

Ouro: R$ 700 mil



Prata: R$ 420 mil



Bronze: R$ 280 mil

Esportes em grupos (de sete ou mais atletas)

Ouro: R$ 1,05 milhão



Prata: R$ 630 mil



Bronze: R$ 420 mil