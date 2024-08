Thaisa anuncia aposentadoria após conquistar bronze no vôlei em Paris

Uma das atletas decisivas para o Brasil conquistar o bronze nas Olimpíadas de Paris 2024, Thaisa Daher Menezes anunciou a aposentadoria do vôlei. A notícia foi dada por ela após o resultado positivo em cima da Turquia, de 3 sets a 1.

“Acabou. Eu abracei o meu marido e disse isso e ele não entendeu o que significava. É um acabou de acabar, de fechar um ciclo, de terminar a trajetória”, disse, emocionada, em entrevista à TV Globo.

Satisfeita com a trajetória, Thaisa diz que é tempo de passar o bastão para as atletas mais novas. A atleta tem 16 anos de Seleção Brasileira de vôlei feminino e jogou em Olimpíadas desde 2008, com exceção de Tóquio, em 2021.

Thaisa é apontada como uma das maiores jogadoras brasileiras de todos os tempos. Com 37 anos, a atleta começou a trajetória na seleção aos 21 anos. Com ela, foi bicampeã olímpica, em 2008 e 2012, foi ouro cinco vezes em Grand Prix de vôlei, em 2008, 2009, 2013, 2014 e 2016. Foi ouro também nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara em 2011.