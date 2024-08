Pé-quente, Megan Rapinoe acompanha ouros dos EUA no futebol e no basquete

Paris — O sábado (10/8) de Jogos Olímpicos dos Estados Unidos em Paris foi muito especial, principalmente nos esportes coletivos. Durante o dia, os norte-americanos conquistaram duas medalhas de ouro em esportes no qual reafirmaram força. No futebol, o penta veio com vitória contra o Brasil. No basquete, o quinto topo de pódio seguido foi confirmado contra a anfitriã França. E uma estrela teve papel de pé-quente nas duas partidas: Megan Rapinoe.



Famosa pelo futebol tecnicamente afiado, além dos cabelos coloridos, a ex-atacante tem uma história pessoal vencedora com os Jogos. Em Londres-2012, guiou os Estados Unidos ao ouro. Na edição de Tóquio-2020, não chegou à final, mas colocou mais uma medalha na galeria de conquistas graças ao bronze conquistado contra a Austrália. Somente nesses dois jogos valendo medalha, a craque marcou duas vezes. E ela fez questão de compartilhar o brilho olímpico com os compatriotas.

No Parc des Princes, a jogadora foi ovacionada quando apareceu no telão, nos primeiros minutos de bola rolando. Ostentando o cabelo rosa das últimas temporadas e um óculos escuro, acenou para o público e transferiu energia para o gramado. Para o Brasil, isso foi ruim. No segundo tempo, as norte-americanas chegaram ao gol, venceram por 1 x 0, e não deram grandes chances para a Seleção Brasileira impedir a conquista de mais um topo de pódio.

Rapidamente, se deslocou à Arena Bercy. A reportagem do Correio levou pouco mais de uma hora para fazer o percurso de cerca de 20km entre os dois espaços esportivos da Cidade Luz. A craque, claro, não enfrentou o deslocamento de metrô e chegou bem mais rápido ao palco da final do basquete, a ponto de estar confortavelmente sentada e com sorriso no rosto a poucos metros da quadra quando a bola subiu e os norte-americanos confirmaram o favoritismo pela medalha de ouro.

Um dia, dois ouros em finais importantes para as pretensões olímpicas dos Estados Unidos e uma estrela com nova fama de pé-quente adicionada ao currículo. O penúltimo dia de competições em Paris-2024 para os americanos teve requintes de perfeição. Agora, eles se preparam para receber edição de 2028 dos Jogos em Los Angeles. E já sabem a quem recorrer caso precisem inserir o espírito na cidade sede: Megan Rapinoe.