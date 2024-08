Tom Cruise, Billie Eilish e Snoop Dogg marcam encerramento de Paris 2024

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 chegaram oficialmente ao fim. Após 19 dias de competições, a capital francesa se despediu dos atletas neste domingo (11/8), com uma cerimônia de encerramento recheada de homenagens à cultura da França e com as atenções já voltadas para a cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, local que sediará a próxima edição olímpica em 2028.

Desde o início, a cerimônia foi embalada por grandes clássicos da canção francesa: nas Tulherias, a cantora francesa Zaho de Sagazan interpretou Sous le ciel de Paris, música eternizada por Edith Piaf e Yves Montand.

No estádio, foi montado um gigantesco karaokê com as músicas Emmenez-moi, de Charles Aznavour, e Les Champs Elysées de Joe Dassin, que arrancou algumas palmas do presidente Emmanuel Macron, que presidiu a cerimônia com o presidente do COI, Thomas Bach. Depois, foi a vez de outros clássicos, sempre em modo karaokê: Freed from Desire, e o hit imortal We are the champions da banda Queen.

Passagem da bandeira para os EUA



O final da cerimônia de encerramento foi marcado pela passagem da bandeira olímpica de Paris para Los Angeles. O responsável pela transição foi o ator Tom Cruise que, assim como em seus filmes, pulou do alto de um prédio para transportar a bandeira da capital francesa até a cidade americana.

Em um pequeno filme gravado, o ator protagonizou cenas radicais ao pular de um helicóptero e entregar a bandeira para a ciclista Kate Courtney. Na sequência, ela transporta o material até o estádio Los Angeles Memorial Coliseum para encontrar o velocista norte-americano Michael Johnson. Por fim, a bandeira foi entregue ao skatista Eaton Jagger, medalhista de prata em Paris.

Leia também: Último pódio reforça empoderamento feminino nos Jogos Olímpicos

A corrida terminou com o encontro de Jagger com a banda Red Hot Chilli Peppers, que abriu o show com a música Can't stop. Billie Eilish fez um show na sequência, cantando a música Birds of a feather.