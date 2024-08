Paris 2024 dá adeus aos Jogos e passa bastão para Los Angeles 2028

No ato de adeus da maior reunião esportiva do mundo à Cidade Luz, o Stade de France virou, neste domingo (11/8), o palco central de um espetáculo artístico e tecnológico sem precedentes - (crédito: Abelardo Mendes Jr/Es.P Correio/D.A.Press)

Saint-Denis — Revolucionárias da abertura ao encerramento. Este é o legado deixado pelas festas dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. No ato de adeus da maior reunião esportiva do mundo à Cidade Luz, o Stade de France virou, neste domingo (11/8), o palco central de um espetáculo artístico e tecnológico sem precedentes. Do apelo histórico, ao percorrer momentos icônicos do evento, até o clima de festival musical com performance de artistas reconhecidos, a capital francesa fez questão de emocionar, animar e encantar na passagem de bastão para Los Angeles-2028.

Para honrar a proposta inovadora de Paris-2024 desde a abertura realizada pela primeira vez fora de um estádio, nas águas do Rio Sena, as três horas da festa do adeus tinha números impressionantes. Mais de nove mil atletas se juntaram aos 71.500 espectadores no Stade de France. O centro do estádio abrigou um palco de 2.400m², com formato em referência ao mapa mundi. Mais de 270 artistas passaram por ele. Os ensaios começaram antes dos Jogos. Ao todo, foram 35 dias de preparação.

Um musical com a interpretação de Sous le ciel de Paris marcou o primeiro ato da cerimônia e o início transferência da tocha olímpica dos jardins do Louvre até o Stade de France. O gigante balão com o fogo foi apagado. Novo ídolo francês e campeão na natação, Leon Marchand tomou a pira em mãos para a chama percorrer os 10km de distância entre os espaços. Entoado por uma orquestra, La Marseillaise, o hino do país, emocionou e marcou a entrada das bandeiras das 205 deleções envolvidas nos Jogos.

Ouro no vôlei de praia, Ana Patrícia e Duda empunharam a brasileira, vestidas com o medalha. A do país sede ficou nas mãos de Antoine Dupont, do rugby, e Pauline Ferrand Prevot, do ciclismo mountain Bike. Entrando de dois pontos do Stade de France, os atletas das delegações deram vida ao espaço em volta do palco. Com todos acomodados, o viajante dourado deu início do espetáculo de apresentações. Emulando um teatro olímpico, o ato percorreu a história dos Jogos, da França e da Grécia antiga. E o público fez parte do momento.

Na entrada, a organização distribuiu mais de 75 mil pulseiras luminosas. Os equipamentos realizaram belas projeções nas arquibancadas do Stade de France, incluindo os anéis olímpicos. Em meio a coreografias, o pianista francês Alain Roche tocou o Hino a Apolo em um piano suspenso no ar. O ator Thomas Jolly e o cantor de ópera Benjamin Bernheim performaram a canção mais longeva da Grécia antiga, descoberta nas ruínas de Delfos. Símbolo da união olímpica, os anéis foram erguidos e brindados com uma "chuva" de fogos de artifício.

Enquanto um vídeo lembrava grandes momentos dos Jogos (incluindo o ouro de Bia Souza, a reverência à Rebeca Andrade e a foto icônica de Gabriel Medina), os atletas avançaram ao palco para ver de perto a apresentação da banda francesa Phoenix, ao som de Lizstomania. Espontânea, a ação não estava prevista, atrasou o cronograma e a organização precisou retirá-los, aos poucos, do local. Angele, Kavinsky, Air, Vannda e Ezra Koenig também performaram na largada da etapa mais "balada" da cerimônia de encerramento.

Passagem de bastão

A pausa na festa iniciou as ações protocolares de passagem de bastão para Los Angeles-2028. Presidente do Comitê Organizador dos Jogos de Paris 2024, Tony Estanguet destacou a "onda olímpica" responsável por tomar o mundo. "Nunca senti tanto orgulho de ser francês. Juntos, mostramos a mais bela face do nosso país", destacou. Presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach endossou o pronunciamento. "Esses jogos inspiraram o mundo porque nossos amigos franceses prepararam o palco. E que palco magnífico foi esse," exaltou. O hino olímpico marcou o momento de retirada da bandeira do evento e a entrega aos americanos.

Ao lado de Simone Biles (a ginasta usava uma bota ortopédica) e ao som do hino dos Estados Unidos interpretado por HER, a prefeita de Los Angeles Karen Bass foi ao palco receber a bandeira. Um vídeo estrelado por Tom Cruise cruzando pontos icônicos de Paris e Los Angeles com o símbolo virou outro ponto alto do rito de passagem. Michael Johnson, medalhista de ouro no atletismo, e o skatista Jagger Eaton seguiram a exploração da futura sede olímpica. Em Venice Beach, a banda Red Hot Chili Peppers e os cantores Billie Eilishe e Snoop Dogg, todos da Califórnia, deram andamento à cerimônia. "Rosto olímpico", o rapper foi figurinha carimbada em vários eventos de Paris-2024.

O fim na Cidade Luz

Após a comemoração em Los Angeles por 2028, o clima ganhou tom de adeus na Cidade Luz. No centro do palco acompanhado de atletas, como os franceses Leon Marchand e Teddy Riner, Thomas Bach cessou a chama dos Jogos Olímpicos, declarou o fim da edição de Paris-2024 e introduziu a largada do novo ciclo. A cantora francesa Yseult marcou o encerramento cantando My Way, canção de sucesso de Frank Sinatra, com forte vínculo entre a França e o Estados Unidos. A última apresentação artística, já avançando o início da segunda-feira (12/8), sem vários atletas no gramado e com clima antecipado de saudade, deixou a mensagem final da edição francesa do evento sob nova festa de fogos de artifício: "Voilà, nous l'avons fait comme ça" ("Foi assim que fizemos").