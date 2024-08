Medalhista olímpico Caio Bonfim é homenageado por Ibaneis Rocha

Após o retorno da conquista da medalha de prata olímpica nos Jogos de Paris-2024, o brasiliense Caio Bonfim passa por uma onda de homenagens. Nesta segunda-feira (12/8) governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha recebeu o atleta no Palácio do Buriti para reconhecer o desempenho dele. O político aproveitou o evento para anunciar mais investimentos na área esportiva e reforma em estádios da capital federal.

O marchador de Sobrinho foi retornou à cidade natal na última sexta-feira (9/8) com espírito de missão cumprida e a medalha prateada pendurada no pescoço comprovava isso. No mesmo dia, foi homenageado pelos cidadãos em um desfile pelas ruas da região administrativa.

Caio tem apoio dos programas Bolsa Atleta, que garante resursos para atletas se manterem na modalidade, e Compete Brasília, exclusivo da capital federal que concede transporte, tanto aéreo quanto terrestre, para atletas de alto rendimento competirem.

No evento realizado no Palácio do Buriti, o medalhista agradeceu a homenagem e apontou o incentivo do GDF ao esporte como diferenciado. "A nossa Bolsa Atleta é quase o dobro da do governo federal. Então, quando se tem essa segurança, cria-se oportunidade e foi o que aconteceu”, desabafou Caio. Ele ainda contou que o programa Compete Brasília é conhecido ao redor do Brasil e uma interação em Paris o deixou ciente da importância. "Eu perguntei a um dos meus adversários: 'você vai para competição X'. Ele disse que não, porque não tem o Compete. Eles sabem que esse programa funciona, que é importante”, completou.

Um dos três estádios incluidos na lista de reforma de Ibaneis está o Augustinho Lima, onde Caio utilizou para se preparar para ser o segundo a cruzar a linha de chegada. Além desse, o Joaquim Domingos Roriz (Rorizão) e Maria de Lourdes Abadia (Abadião) também passarão por intervenções. Segundo o secretário de Esporte e Lazer do Distrito Federal, Renato Junqueira, as ações de mudança estão previstas para começar em setembro deste ano.

O governador do DF defendeu que o investimento no esporte auxilia jovens brasilienses a seguirem bons caminhos e que seguirá com reformas na área. "Desde 2019 a gente reforma campos sintéticos, entrega de materiais esportivos porque esse é o caminho para a libertação de várias crianças e adolescentes", explicou Ibaneis.

*Estagiária sob a supervisão de Fernando Brito.



