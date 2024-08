Italiana será a primeira atleta trans a competir nas Paralimpíadas

A velocista italiana Valentina Petrillo será a primeira atleta trans a competir nos Jogos Paralímpicos. Valentina tem 50 anos, fez a transição em 2019 e foi selecionada pelo Comitê Paralímpico Italiano para disputar os 200m e 400m no atletismo, na categoria T12, para atletas com deficiência visual, em Paris-2024.

O Comitê Paralímpico Internacional permite que as entidades reguladoras de cada modalidade estabeleçam suas diretrizes para definir quem pode competir entre as mulheres. Pelas regras da World Para Athletics, uma atleta legalmente reconhecida como mulher pode competir na categoria na qual está classificada.

Petrillo conquistou 11 títulos italianos nas categorias masculinas antes de fazer a transição. A italiana disse que sua participação na Paralimpíada de Paris é um "importante símbolo de inclusão".

A italiana foi diagnosticado com síndrome de Stargardt aos 14 anos e sua visão está limitada a 1/50 do normal. Ele conquistou duas medalhas de bronze no Mundial Paralímpico de Atletismo, disputado em Paris, em 2023. Os Jogos Paralímpicos de Paris-2024 acontecem de 28 de agosto a 8 de setembro.