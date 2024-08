Corinthians perde na Justiça, não consegue limitar penhoras e pode sofrer novos bloqueios

A situação do Corinthians, dentro das quatro linhas, não é das melhores. Fora dele, o setor jurídico do clube também perdeu. Na terça-feira (13), o Timão lutava contra André Cury, em um dos processos movidos pelo empresário, que briga com o clube paulista por cerca de R$ 23 milhões em dívidas. O “Uol” foi o primeiro a informar.

O juiz Erasmo Samuel Tozetto, da 4ª Vara Cível de São Paulo, rejeitou limitar as penhoras nas contas do clube a R$ 150 mil. O Corinthians fez esse pedido.

Aliás, a decisão aconteceu dias após o empresário André Cury conseguir bloquear R$ 14 milhões nos ativos financeiros do Timão. Nesse valor, inclusive, estão R$ 12,4 milhões em uma conta da Caixa Econômica Federal, valor que seria para pagamento de financiamento da Neo Química Arena.

No entendimento da Justiça, o Corinthians deveria arcar com o acordo que fez com Cury, em 2023, quando Duílio Monteiro Alves confessou as dívidas. Isso aconteceu dias antes de encerrar sua gestão à frente do Timão, em dezembro do ano passado.

O juiz ainda informou que o Corinthians deve pagar 10% de honorários advocatícios a Cury. Adriana Cury é a representante do empresário.

O que diz o Corinthians

A defesa do Timão entende que o valor cobrado por Cury está em excesso e que a gestão passada agiu com má-fé no intuito de prejudicar o atual presidente. Além disso, ressaltou que o acordo está em desacordo com o estatuto.

Por fim, o Timão tentou concessão de efeito suspensivo, mas o juiz não atendeu.