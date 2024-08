Australiana do breaking desabafa sobre Olimpíadas: "Não esperava tanto ódio"

A australiana Rachel "Raygun" Gunn foi a público nesta quinta-feira (15/8) para comentar a participação nas Olimpíadas de Paris 2024. A mulher representou a Austrália na competição de dança breaking, mas virou motivo de piada nas redes após uma das apresentações.



Leia também: Juiz do breaking explica porque australiana ganhou nota zero nas Olimpíadas

Durante o desabafo publicado nesta quinta, Raygun falou sobre a repercussão da apresentação e lamentou tantos comentários de ódio que recebeu. "Estou feliz por trazer alguma alegria para as suas vidas, isso era o que eu esperava. Mas eu não esperava que isso abriria portas também para tanto ódio, o que, honestamente, tem sido devastador", detalhou Raygun.

Leia também: Dublador revela diálogo da confusão entre brasileiras e canadenses nas Olimpíadas

A atleta também comentou sobre o panorama geral da participação nas Olimpíadas: "Eu fui lá (nas Olimpíadas) e me diverti, eu realmente levei a sério, eu me dediquei à minha preparação para as Olimpíadas e dei o meu máximo, de verdade. Estou honrada de ter feito parte da equipe olímpica da Austrália e da estreia olímpica do breaking".

Raygun é uma professora universitária na Faculdade de Artes da Macquary University, na Austrália. A carreira acadêmica da atleta é baseada no estudo da música, com o doutorado voltado a cultura breaking.