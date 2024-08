Delegação paralímpica do Brasil embarca rumo à França

Atletas paralímpicos no ônibus em direção ao aeroporto - (crédito: Reprodução / Instagram / @brasilparalimpico)

Nos próximos dias, 279 atletas vão representar o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Desde segunda-feira (12/8), parte da delegação começou a embarcar rumo à Troyes, cidade a cerca de 160 km de Paris que servirá de adaptação para os brasileiros. Mais de cem atletas já chegaram e estão se preparando para os Jogos, que ocorrem entre os dias 28 de agosto e 8 de setembro.

Pelas redes sociais, os atletas e o Comitê Paralímpico do Brasil (CPB) compartilharam a animação deles e da torcida, ao se despedirem no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro pouco antes de embarcarem no ônibus em direção ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

A delegação brasileira vai se dividir em algumas cidades diferentes da Europa para realizar o período da aclimatação — a adaptação — antes de entrar na Vila Paralímpica, em Paris, no dia 21 de agosto.

A maioria dos atletas vai ficar hospedada em três cidades francesas: Troyes, Saint-Julien e Mathaux, todas na região de Aube, no Grande Leste da França.

Apenas as delegações de bocha, halterofilismo e tiro esportivo não farão aclimatação na Europa e não vão viajar com antecedência para o território francês.

Cerca de 4400 esportistas com deficiência de todo o mundo estarão reunidos para competir durante 11 dias em 22 modalidades esportivas, que serão realizadas dentro e ao redor da capital francesa. Nas Paralimpíadas, participam atletas com deficiências motoras, amputados, cegos, além de pessoas que sofreram paralisia cerebral ou possuem alguma deficiência intelectual.

A delegação brasileira

Essa é a maior delegação já anunciada para uma edição dos Jogos fora do Brasil. Este ano, eles vão disputar em 20 das 22 modalidades dos Jogos, ficando fora somente do basquete e do rúgbi, ambos em cadeira de rodas.

Dos 279 atletas, 254 são esportistas com deficiência, 19 atletas-guia (18 do atletismo e um do triatlo), três calheiros da bocha, dois goleiros do futebol de cegos e um timoneiro. 45% da delegação brasileira é composta por mulheres (116 atletas).

O atletismo é a modalidade com o maior número de atletas convocados para Paris 2024, com 70 atletas e 16 atletas-guia. Além disso, é o esporte em que o Brasil mais conquistou medalhas em Jogos Paralímpicos (170 medalhas ao todo).

Na história dos Jogos Paralímpicos, o Brasil já conquistou 373 medalhas (109 de ouro, 132 de prata e 132 de bronze). Na última edição, Tóquio 2020, o país fez a melhor campanha com 72 medalhas no total, a mesma quantidade obtida nos Jogos do Rio 2016. Destas, 22 foram de ouro, 20 de prata e 30 de bronze.

Atletas do DF

10 dos 279 atletas que estarão em Paris também vão representar o Distrito Federal. São eles:



Wendel de Souza Silva (atletismo);

Daniele Torres Souza (badminton);

Aline Furtado de Oliveira (canoagem);

Ana Gabriely Brito Assunção (goalball feminino);

Jessica Gomes Vitorino (goalball feminino);

André Cláudio Botelho Dantas (goalball masculino);

Leomon Moreno da Silva (goalball masculino);

Sérgio Froes Ribeiro de Oliveira (hipismo);

Wendell Delarmino Pereira (natação); e

Carla Maia Limp de Azevedo (tênis de mesa).

*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori