Pedro e Gabigol têm lesões confirmadas e desfalcam o Flamengo

Pedro e Gabigol passaram por exames médicos na reapresentação do Flamengo na tarde desta sexta-feira, no Ninho do Urubu. Ambos foram diagnosticados com lesões na coxa, na vitória por 2 a 0 sobre o Bolívar na última quinta-feira no Maracanã. Com isso, os dois atacantes estão fora do jogo da volta das oitavas de final da Libertadores em La Paz na semana que vem.

Pedro teve uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, um pouco mais leve e tem prazo de recuperação de duas a três semanas. Já a de Gabigol, no posterior da coxa direita, tem prazo de aproximadamente um mês.

Desta maneira, a dupla de ataque, afinal, só voltará a jogar pelo Flamengo em setembro. Os dois vão perder três rodadas do Campeonato Brasileiro, além da partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

O lance da lesão de Pedro ocorreu aos 35 minutos do primeiro tempo, quando o camisa 9 arrancou com a bola, mas sentiu uma fisgada e parou rapidamente a jogada. Ele colocou a mão na parte posterior da coxa esquerda. Gabigol, que entrou no lugar de Pedro, sentiu no fim da partida. Ele, aliás, precisou deixar o time com um jogador a menos em campo.

O Flamengo convive com mais lesões de seus jogadores. Everton Cebolinha e Viña não atuam mais na temporada. Gerson, aliás, também saiu mancando e puxando a coxa. Contudo, ele fez questão de tranquilizar os torcedores rubro-negros.

