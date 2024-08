Argentina, sem Messi, está convocada para jogos das Eliminatórias

A Argentina tem sua lista para os próximos dois compromissos oficiais da seleção. A saber, os duelos válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 serão diante de Chile e Colômbia, nos dias 5 e 10 de setembro, respectivamente. E, como era de se esperar, Lionel Messi está fora da relação.

O camisa 10 da Albiceleste não entra em campo desde a final da Copa América, contra os colombianos, no dia 14 de julho. Na oportunidade, ele sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito e precisou deixar o gramado já na prorrogação. Em virtude de tal problema físico, ele foi flagrado chorando copiosamente em cena que rodou o mundo.

Além de Messi, outra figura notória que não integra a convocação é Ángel Di María. Entretanto, esse não vai mais ser opção para Lionel Scaloni por conta de seu anúncio de aposentadoria da seleção argentina ainda no ano passado. Algo que, pouco antes da decisão continental recente, ele ratificou em entrevista.

Atualmente, a Argentina tem situação confortável nas Eliminatórias para garantir espaço na próxima Copa. Após a disputa de seis rodadas, a campanha mostra cinco vitórias e uma derrota em desempenho que garante a liderança com 15 pontos ganhos. Por conta do aumento do número de participantes no Mundial que acontece em sede tripla (Canadá, Estados Unidos e México), a disputa na Conmebol tem seis vagas diretas na fase de grupos além do sétimo posto dar direito a repescagem.

Lista da Argentina para duelos das Eliminatórias em setembro

