CEO do Cruzeiro elogia Fernando Seabra: ‘Está correspondendo’

O técnico Fernando Seabra tem enfrentado críticas à frente do Cruzeiro, especialmente após o time registrar seu terceiro jogo sem vitória. No entanto, o CEO do clube, Alexandre Mattos, avaliou o trabalho de Seabra de maneira positiva.

Segundo Mattos, a diretoria do Cruzeiro está satisfeita com o trabalho de Seabra até agora.

“Entendemos que, neste momento, Seabra está cumprindo bem seu papel. Naturalmente, há uma adaptação necessária com a troca de jogadores. Ele precisa ajustar os atletas e prepará-los em termos de forma e ritmo. Não é um processo fácil, mas as coisas vão se encaixar”, afirmou em entrevista à “Rádio Itatiaia”.

Mattos, no entanto, destacou que o desempenho da equipe é monitorado constantemente e que mudanças podem ser feitas se necessário.

“É claro que, a qualquer momento, a diretoria pode decidir por mudanças, seja em relação aos atletas, à comissão técnica ou a outros aspectos, caso julgue necessário. No momento, acreditamos que o trabalho está sendo bem executado”, concluiu.

O Cruzeiro jogará nesta segunda-feira (19), às 20h (de Brasília), contra o Vitória, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro.

