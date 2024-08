Atletas de Brasília participam de competição nacional de vôlei de praia

A partir desta quinta-feira (22/8), as proximidades do ginásio Nilson Nelson serão a casa do Festival de Areia de Brasília, com destaque para o vôlei de praia. Lá, acontecerá a 1ª Etapa do Circuito Brasileiro Challenger da modalidade, em frente a bilheteria do ginásio. O evento está marcado para acontecer até o próximo domingo (25/8).

Ao todo, estão inscritas 38 duplas na categoria masculina, e 30 na feminina. Entre elas, haverão atletas da casa, como Teresa Cavalcanti e Felipe Alves. Teresa, que jogará ao lado da carioca Babi, conta estar fazendo um intensivão de treinamentos.

“Estou com boas expectativas para o torneio. A minha dupla chegou há duas semanas, então estamos fazendo um intensivão de treinamentos, o que é importante para desenvolver novas jogadas, para adaptação de jogo, e isso tem fortalecido bastante o nosso time”, disse ela, via assessoria de imprensa.

A campeã brasileira justamente ao lado da colega carioca também relata já estar treinando na estrutura montada para receber o torneio. “Já estamos treinando na arena e nos adaptando ao espaço, areia, vento, ambiente, então isso também é bem positivo. Estamos jogando juntas há um ano e temos uma construção bacana de time”, acrescentou ela.

Felipe também faz dupla com um nascido no Rio de Janeiro. Junto de Igor, treinam na estrutura do torneio desde a última terça-feira (20/8). “Estamos com uma expectativa muito grande. O Igor chegou aqui em Brasília na terça-feira e a partir de sexta a bola rola aqui para o nosso time na etapa do Circuito Brasileiro Challenger. Estamos com expectativas das melhores para buscar uma classificação e um lugar no pódio. Contamos com a torcida de Brasília para ajudar nisso”, disse Felipe, também via assessoria de imprensa.

Outras atrações

O Festival de Areia de Brasília também permitirá o público presente assistir a outras modalidades. O futevôlei também será atração, com outra competição própria. Além disso, ainda haverão opções de lazer para adultos e crianças, como shows para os genitores e parquinho para os mais novos.

Na quinta-feira (22/8), a programação terá o início decretado com a disputa do qualifying do vôlei de praia. Já o futevôlei, começa às 18h de sexta-feira (23/8).

Serviço:



Data: de 22 a 25 de agosto



Local: Arena BRB (em frente ao Ginásio Nilson Nelson)



Ingresso: retirados gratuitamente a partir de terça-feira (20.08) no site bilheteriadigital.com



Programação:



22.08 (quinta-feira) - 08h às 18h Qualifying - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

23.08 (sexta-feira) - 08h as 18h - Chave Principal - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia | 18h às 22h - Desafio de Futevôlei - Masculino

24.08 (sábado) - 08h às 14h30 - Chave Principal - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia | 14h40 às 18h - Semifinais Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia | 18h às 22h Desafio de Futevôlei Feminino

25.08 (domingo) - 08h30 às 10h - Disputa de 3º e 4º no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia | 10h10 às 12h - Finais Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia | 12h - Premiação Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

