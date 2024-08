Basquete: Brasil é eliminado da qualificatória para o Pré-Mundial

A Seleção Feminina de Basquetebol se despediu do torneio Qualificatório para o Pré-Mundial, disputado em Ruanda. O time foi derrotado pela Hungria por 87 a 66, nesta quinta-feira (22/8). O resultado deixou a equipe na 3ª colocação no Grupo C, porém somente os dois primeiros avançam. Para tentar uma vaga no pré-mundial, as brasileiras terão que ter superar a campanha de agora e buscar um bom desempenho no Sul-Americano.

O Brasil vai atrás da vaga por um caminho alternativo. A equipe verde e amarela terá que dar o melhor na AmeriCUP, que será disputada em 2025 no Chile. Porém para confirmar a ida à este torneio, precisará ter um bom desempenho no Campeonato Sul-Americano. Também disputado na capital chilena, o continental começa na próxima quinta-feira (29/8) e as brasileiras estão no Grupo A, junto à Bolívia, Chile, Uruguai e Argentina.

As equipes se enfrentam na primeira fase dentro do próprio grupo, com as duas melhores avançando às semifinais da competição. O Grupo B é integrado por Colômbia, Equador, Paraguai e Venezuela. No fim, três vagas são disponibilizadas para a AmeriCUP. A Seleção Brasileira foi campeã do AmeriCUP em 2023 e deve tentar repetir a campanha para tentar não ficar ausente do mundial.

O Qualificatório Pré-Mundial contou, inicialmente, com 16 equipes divididas em quatro grupos. O Brasil iniciou o torneio com uma vitória contra as Filipinas por 77 a 74. Porémem seguida foi batido pelo Senegal por 69 a 59 e a derrota final para a Hungria deixou as brasileiras paradas com os únicos três pontos. Agora os oito remanecentes avançam às quartas de final, contudo somente o campeão garante a vaga no Pré-Mundial.

O campeonato é classificatório para a Copa do Mundo, que será disputada no segundo semestre de 2026 na Alemanha.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima.

