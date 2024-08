Presidente da CBF e governador do Pará oficializam sede da Supercopa de 2025

Em reunião realizada nesta quinta-feira (22/8), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, e o governador do Pará, Helder Barbalho, oficializaram o Estádio Estadual Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, como palco da final da Supercopa do Brasil de 2025. O jogo será disputado no começo do ano que vem pelo campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, ainda não definidos.

A informação de que o Mangueirão iria receber a final da Supercopa já havia sido divulgado e confirmada pelo governador do estado do Norte em março deste ano, mas foi oficializada nesta quinta-feira. O campo passou por uma reforma em 2023 que custou mais de R$ 500 milhões. A capacidade foi ampliada de 35 para 50 mil torcedores. Paysandu e Remo disputam a Série B e C, respectivamente, e utilizam o estádio para mandar jogos.

"Esse anúncio é o reconhecimento da paixão do paraense pelo futebol e dos investimentos que proporcionam com que tenhamos hoje no Mangueirão, um dos estádios mais modernos do Brasil. Gostaria de agradecer também o apoio da Federação Paraense de Futebol", comentou Helder Barbalho.

Outra informação importante saiu do evento que também contava com a presença de presidentes de federações estaduais. Foi anunciado que o estádio paraense foi adicionado à lista de sedes para a Copa do Mundo Feminina de 2027.

Após a reforma, o estádio já recebeu disputas grandes. Foi o palco da goleada do Brasil sobre a Bolívia por 5 a 1, nas eliminatórias da Copa do Mundo, no ano passado. Em 2024, o Flamengo bateu a marca de maior público da arena na temporada, com 47.644 pessoas, vitória rubro-negra no Campeonato Carioca, em cima do Sampaio Corrêa-RJ, por 2 a 0.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima.

