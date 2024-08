CBF anuncia mais uma cidade sede da Copa do Mundo Feminina de 2027

Foi anunciado neste quinta-feira (22/8) o Estádio Estadual Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, como o mais nova sede da Copa do Mundo Feminina, que ocorrerá no Brasil em 2027. A oficialização da inclusão do campo à lista foi feita pelo Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e o governador do Pará, Helder Barbalho. A arena paraense passou por reformas, para se adaptar ao "padrão Fifa", e foi reinaugurada em 2023.

Além do Presidente da entidade máxima de futebol no Brasil e do governador, o evento realizado na sede da CBF contou também com a presença de quatro presidentes de federações estaduais de futebol. Ricardo Gluck Paul, do Pará , Ricardo Lima, da Bahia, Reinaldo Carneiro Bastos, de São Paulo e Gustavo Vieira, do Espirito Santo.

"O Mangueirão é um dos grandes palcos do futebol brasileiro e merece estar na Copa do Mundo Feminina. Além disso, com toda a sua história e a cultura amazônica, o Pará será um belo atrativo para chamar os torcedores de todo o mundo para a melhor Copa do Mundo da história", afirmou Ednaldo Rodrigues.

O Brasil foi escolhido em maio deste ano como o país sede da próxima Copa do Mundo Feminina, em uma vitória por 119 votos a 78, no qual competia com Holanda, Alemanha e Bélgica. No primeiro mundial feminino disputado na América do Sul, o Mangueirão se junta aos 10 estádios sedes, previamente anunciados. São eles: Beira-Rio (Porto Alegre), Arena Corinthians (São Paulo), Maracanã (Rio de Janeiro), Mineirão (Belo Horizonte), Fonte Nova (Salvador), Arena Pernambuco (Recife), Arena Castelão (Fortaleza), Arena da Amazônia (Manaus), Arena Pantanal (Cuiabá) e Mané Garrincha (Brasília).

O governador, Helder Barbalho, apontou a importância da candidatura para o estado como um todo. "Esse anúncio é também o reconhecimento da paixão do paraense pelo futebol e dos investimentos que proporcionam com que tenhamos hoje no Mangueirão, um dos estádios mais modernos do Brasil. Gostaria de agradecer também o apoio da Federação Paraense de Futebol", acrescentou Helder.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima.

