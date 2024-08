Seleção Brasileira: Estêvão é a novidade na convocação de Dorival Júnior

O técnico Dorival Júnior anunciou na manhã dessa sexta-feira os convocados para as partidas do Brasil contra o Equador e o Paraguai pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A Seleção receberá o Equador no Estádio Couto Pereira em 6 de setembro e visitará o Paraguai no Defensores del Chaco, em Assunção, no próximo dia 10. A novidade na lista é o atacante Estêvão. Aos 17 anos, a joia do Palmeiras vendida ao Chelsea é uma das apostas do técnico na sequência do ciclo.

Questionado na entrevista coletiva se o sucesso dos garotos Lamine Yamal e Nico Williams no título da Espanha na Eurocopa pesou na decisão de convocar Estêvão, Dorival Júnior respondeu: "De modo geral, sempre na minha carreira eu apostei muito em jovens. Acreidot e confio muito que uma mescla é necessária. Um primeiro momento ele teria que ter. Com 16, 20, enfim... é um jogador que vem despontando e mostrando coisas muito boas. Cabe a nós acreditarmos. Tenhamos um pouco de paciência com esses garotos. Como foi com o Endrick. Não podemos fazer qualquer avaliação, de um menino que vem evoluindo muito nos últimos meses. Temos que ter cuidado. Ele poderá nos dar um retorno muito grande", afirmou.

Sexto colocado nas Eliminatórias, o Brasil está no limite da zona de classificação para a Copa no Canadá, Estados Unidos e México. Das 10 seleções, seis carimbarão o passaporte direto e o sétimo colocado terá direito a uma repescagem internacional. Dorival Júnior vai estrear nas Eliminatórias. As seis partidas anteriores são legado do interino Fernando Diniz: duas vitórias, um empate e três derrotas.

"Não é um momento positivo na competição (Eliminatórias). Mas eu acredito muito no trabalho que foi desenvolvido na Copa América. O período de treinamento foram dias importantes. Até senti mais em razão de tudo que vimos ao longo deste período. Traçando um paralelo com o nosso rendimento, que não traduzimos em campo o que fizemos nos treinamentos. Nos impressionou muito a evolução da equipe. É natural que tenha ficado um gosto amargo ao que talvez pudéssemos ter realizado. Nem tudo foi descartado. Acredito muito em processos. Respeitados, eles acabam encontrando caminhos. Já demos demonstrações importantes em jogos importantíssimos, contra equipes que fizeram a final da última Eurocopa. Nos dois jogos que tivemos, fizemos confrontos interessantes. Fica também um pouco dessa imagem. Mesclada e melhorada, podemos alcançar a evolução que queremos", afirmou Dorival Júnior no início da entrevista coletiva na sede da CBF, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Dorival Júnior pediu o apoio dos clubes que tiveram jogadores relacionados e da torcida para o início da reação nas Eliminatórias e a construção da Seleção para a Copa de 2026. "Que nós possamos cativar o nosso torcedor novamente. É natural que seja um trabalho delicado. Só para terem uma ideia, todas as abordagens que nos fazem, em qualquer cidade, é que não tirem os jogadores das nossas equipes. E temos que começar a pensar de outra forma. A Seleção Brasileira é importante. É muito mais importante do que qualquer situação. Não podemos ficar pisando no produto que nós vendemos. Sinto muito isso. É um trabalho moroso, detalhista e que cabe a todos nós buscarmos essa recuperação. Tenho certeza que este espírito vai mudar. Teremos o torcedor novamente ao nosso lado. Sinto que isso já começou a alterar", afirmou.

O treinador admitiu o processo de renovação rumo à Copa, mas ponderou: "Para se ter uma ideia, temos 10 jogadores que estiveram na última Copa do Mundo (2022). Nas convocações anteriores tivemos um número até maior. Temos jogadores que já estão na Seleção há muito tempo. Alisson, Ederson, Danilo, Marquinhos. Outros talvez pudessem estar aqui também. Não descarto nenhuma convocação, independentemente de idade e clube. Acredito que todas as observações que estão sendo feitas são para nos dar a maior segurança possível. Aconteceu um crescimento deste grupo. Um amadurecimento um pouco mais rápido, em razão do período que tivemos na Copa América. O que nós esperamos é uma resposta rápida. Tivemos um exemplo da medalha olímpica da seleção feminina, que tiveram momento conturbado dentro da competição. E é natural. Temos que saber administrar. Nos momentos mais difíceis a resposta dessa equipe acabou acontecendo. É um exemplo para todos nós", avaliou.

Dorival Júnior explicou a convocação do centroavante Pedro. Artilheiro do Brasil na temporada, o centroavante do Flamengo se recupera de lesão e ficou fora dos últimos dois jogos do time carioca. "As características do Pedro serão importantes para o momento que estamos vivendo. Sempre tive muita confiança. Acredito que tenham acompanhado na minha última passagem pelo Flamengo. Sempre quis tê-lo em campo pela capacidade que possui", explicou.

O diretor de seleções Rodrigo Caetano justificou a convocação do ponto de vista administrativo. O doutor Rodrigo Lasmar esteve ontem na sede da CBF conosco. Eles fazem este contato não só com os atletas, mas com os clubes. Foi feita a consulta ao departamento médico do Flamengo. Existe um otimismo de que ele volte em breve. Foi relacionado. Mas sabemos que, se no final ele não estiver nas melhores condições, obviamente que o substituiremos. Mas está confirmado na lista, sob a expectativa de uma melhora".

Embora tenha fracassado na Copa América ao ser eliminador nas quartas de final pelo Uruguai depois de encerrar a fase de grupos em em segundo, o Brasil está invicto sob o comando de Dorival Júnior. O técnico acumula três vitórias e cinco empates levando em conta a derrota nos pênaltis para a Celeste.

Os 23 convocados

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nasr)

Ederson (Manchester City)

Laterais

Danilo (Juventus)

Yan Couto (Borussia Dortmund)

Guilherme Arana (Atlético-MG)

Wendel (Porto)

Zagueiros

Beraldo (PSG)

Éder Militão (Real Madrid)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Marquinhos (PSG)

Meias

André (Fluminense)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Gerson (Flamengo)

João Gomes (Wolverhampton)

Lucas Paquetá (West Ham)

Rodrygo (Real Madrid)

Atacantes

Estêvão (Palmeiras)

Endrick (Real Madrid)

Luiz Henrique (Botafogo)

Pedro (Flamengo)

Savinho (Manchester City)

Vinicius Junior (Real Madrid)