Palmeiras identifica torcedor que mostrou genitália para botafoguense

O Palmeiras identificou o torcedor que mostrou a genitália para uma torcedora do Botafogo, após a partida entre as equipes na quarta-feira (21), pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O simpatizante do Verdão foi identificado, mas não teve seu nome revelado. Contudo, o Verdão informou que o seu sócio Avanti foi excluído do programa.

O levantamento aconteceu com auxílio das câmeras de monitoramento da arena e a identificação do homem veio por meio do sistema de biometria facial. Além de tirá-lo do programa de sócio-torcedores, o Palmeiras o impedirá de comprar ingressos nos jogos em que for mandante.

O vídeo foi divulgado pelo site “ge”. Nas imagens, é possível ver o rosto do torcedor que cometeu o ato. Ele, com a camisa branca do Verdão, abre a bermuda em direção à torcedora e mostra o órgão genital, em seguida exibe o dedo do meio. A torcedora do Botafogo foi à delegacia para fazer um Boletim de Ocorrência.

A partida entre Palmeiras e Botafogo

O Botafogo segurou o empate em 2 a 2, no Allianz Parque, e eliminou o Palmeiras da Libertadores. O Glorioso chegou a abrir 2 a 0, mas viu o Verdão empatar o jogo e até virar. Contudo, o terceiro gol foi anulado por conta da bola bater no braço de Gómez. Agora, os cariocas encaram o São Paulo nas quarts de final. Por outro lado, o Alviverde coloca toda sua atenção no Campeonato Brasileiro, única competição que restou na temporada.