Série D: Brasiliense inicia caminhada por jogo do acesso inédito à terceirona

O Brasiliense está a apenas dois jogos de recolocar o futebol do DF na Série C do Brasileirão depois de 11 anos. Às 17h deste domingo (23/8), diante do Retrô-PE, na Arena Pernambuco, pelo jogo de ida das quartas de final da Série D e com transmissão da TV Brasiliense no Youtube, o Jacaré inicia a caminhada para chegar ao tão sonhado objetivo.

A equipe luta para voltar à terceira divisão nacional pela primeira vez desde o rebaixamento enfrentado em 2013. De lá para cá, foram sete participações - todas terminadas com eliminações precoces, mesmo quando a equipe protagonizava momentos positivos.

Apesar disso, o Brasiliense já vive a trajetória de maior destaque em toda a caminhada na quarta prateleira do mundo da bola verde-amarela. Na única outra vez em que esteve entre os oito melhores do torneio, em 2014, não apresentava números tão estridentes quanto em 2024.

Afinal, ostenta a segunda melhor campanha do torneio se adotado o sistema por pontos corridos: são 42 pontos conquistados em 18 jogos, ou seja, de 54 possíveis.



Muito próximo do acesso, o elenco amarelo se mostra preparado e orgulhoso por estar na situação em que está, assim como conta o atacante Tobinha. Em entrevista ao Correio, o ponta esquerda se enxerga como parte de todo o processo, inclusive, como torcedor.

"Não falo apenas como jogador, mas também como torcedor do Brasiliense, que é um time que gosto muito, e tenho no meu coração. O que eu puder fazer para que esse acesso seja conquistado, e esse presente seja entregue à torcida, eu vou fazer".

Ofensivamente, a equipe do Serejão fez começo de campeonato regular. Depois da chegada de Luiz Carlos Winck, em maio passado, porém, o rendimento melhorou, inclusive com crescimento de produção do próprio atacante. Hoje, é o artilheiro do Jacaré no torneio ao lado de Gabriel Pedra, com seis gols. A chave para isso, de acordo com Tobinha, é a confiança passada ao elenco por parte do treinador.

"A parte principal foi a confiança que o professor passou para nós. Não que os outros antes dele não tenham passado, mas ele nos deu uma grande liberdade lá na frente, para fazermos o que sabemos, e acho que isso fez a diferença. Desde que cheguei aqui, em 2020, subir para a Série C é nosso maior sonho", explicou.

Quem também avalia a influência de Luis Carlos Winck para a melhora da equipe é o meio-campista Nenê Bonilha. Peça fundamental do plantel na caminhada, Nenê é um dos líderes da equipe em participações diretas para gol, com quatro bolas na rede e uma assistência. A alta qualificação do elenco, de acordo com ele, também fez a diferença.

"Nós temos um elenco muito qualificado, no geral. E, com a chegada do professor Winck, conseguimos melhorar ainda mais, mas foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Eu mesmo cresci de produção, assim como outros. O treinador e todo o estafe nos passam muita confiança".

Bonilha ainda elenca como o grande trunfo da campanha a união do time durante o torneio. De acordo com ele, num contexto em que as relações são tocadas como em uma família, tudo passa a fluir mais facilmente. "Todos torcem uns pelos outros".

Apesar de não ser de Brasília e nunca ter atuado em clubes candangos, o jogador paulista vê nos bastidores do clube a importância em que é tratada uma eventual chegada à Série C muito por conta da dificuldade enfrentada na quarta divisão. Na opinião dele, o torneio é um dos mais difíceis já disputados por ele.

"São muitos clubes. Vários deles são muito bons, qualificados. E, além disso, poucos se classificam. Mas, mesmo não sendo daqui, sinto o valor que isso tem. A torcida merece, o clube merece, e nosso elenco também, é claro", colocou o meia.

O Retrô-PE, eleito adversário do representante candango por meio de chaveamento olímpico, possui a sétima melhor campanha do torneio. Na primeira fase, foi o segundo colocado da Chave A4. Posteriormente, teve dificuldades para vencer Manauara-AM e América-RN. As duas classificações vieram nos pênaltis. Outro ponto a ser destacado é o poderio ofensivo do Jacaré até aqui. Foram 40 bolas na rede em apenas 18 partidas. Em média, 2,2 gols por jogo.

O elenco do clube pernambucano possui diversos nomes de destaque. Entre eles, estão Fernandinho, ex-Atlético-MG, Flamengo e Grêmio; Dankler, ex-Botafogo; Jonas, outro ex-Flamengo; e Rômulo, mais um ex-Flamengo, e que também atuou por Grêmio e Vasco.

A equipe pernambucana também tem como ponto forte o ataque. Em 14 partidas na primeira fase, registrou 21 bolas na rede, e esteve entre os primeiros 10 clubes no ranking deste quesito. Na fase seguinte, eliminou o Manauara-AM, que teve a melhor campanha da fase de grupos, com 80% de aproveitamento.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

