Brasileirão Feminino entra no mata-mata; veja os confrontos

Estamos cada vez mais perto de conhecer o novo campeão da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino. Atual tetracampeão, o Corinthians abre os trabalhos das quartas de final no duelo contra o Red Bull Bragantino, neste sábado (24/8), às 18h. No domingo (25/8), será a vez de o Internacional enfrentar a Ferroviária em Porto Alegre e de o Cruzeiro medir forças com o Palmeiras em Belo Horizonte. Os jogos de ida serão encerrados na segunda-feira (26/8) com o choque de tricolores, entre Grêmio e São Paulo, no Rio Grande do Sul. Representante do Distrito Federal na elite, o Real Brasília escapou do rebaixamento, mas não se classificou ao mata-mata.

A primeira fase terminou na quarta-feira, com os 16 times em campo simultaneamente para definir a sequência do torneio. Os oito primeiros avançaram às quartas e os duelos foram definidos por posição na tabela: o primeiro colocado contra o oitavo, o segundo diante do sétimo e assim por diante. Corinthians, Ferroviária, São Paulo e Palmeiras, vão à partida de ida como visitantes e irão decidir em casa, por serem os quatro com melhores campanhas nos pontos corridos.

As corintianas reivindicaram o topo na primeira fase. Com 40 pontos e 13 vitórias nos 15 jogos, o time de Lucas Piccinato conseguiu superar a campanha de 2023, na qual teve três pontos a menos e chega no mata-mata como favorito ao sexto troféu. Prova disso foi o desempenho de oito pontos de vantagem para a Ferroviária, vice-líder da classificatória, com 32.

Programe-se

RB Bragantino x Corinthians

Data: sábado (24/8), às 18h

Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista

Transmissão: SporTV

Prováveis escalações

RB Bragantino

Thayla Nobre; Tamires, Stella, Leticia Teles, Debora; Karol Bermúdez, Brenda Pinheiro, Rhay Coutinho; Letícia Pires, Thayslane e Jane Tavares. Técnico: Humberto Simão.

Corinthians

Kamelli; Letícia Santos, Mariza, Rojas, Paulinha; Jaqueline, Duda Sampaio, Yaya, Gabi Portilho; Vic Albuquerque e Giobanna Fernandes. Técnico: Lucas Piccinato.

Internacional x Ferroviária

Data: domingo (25/8), às 10h45

Local: Estádio Centenário, Caxias do Sul

Transmissão: SporTV e TV Brasil

Prováveis escalações

Internacional

Bárbara; Tamara, Brune Benites, Isa Haas, Katrine; Capelinha, Gabi Morais, Pati Lllanos; Letícia Monteiro, Priscila e Belén Aquino. Técnico: Jorge Barcellos.

Ferroviária

Luciana; Katielle, Camila Silva, Andressa Pereira, Fran Bonfati; Amanda Brunner, Raquel Domingues, Nicoly; Patrícia Sochor, Pâmela Santos e Natália. Técnico: Maurício Salgado.

Cruzeiro x Palmeiras

Data: domingo (25/8), às 10h45

Local: Estádio Independência, Belo Horizonte

Transmissão: SporTV e TV Globo

Prováveis escalações

Cruzeiro

Taty Amaro; Nine, Ambrózio, Vitória Calhau, Clara; Paloma Maciel, Rebeca, Miriã; Byanca Brasil, Fabiana Sandoval e Marília. Técnico: Jonas Urias.

Palmeiras

Katitapia; Bruna Calderan, Poliana, Giovanna Campiolo, Juliete; Diany Martins, Isadora Amaral, Flavia Mota; Amanda Gutierrez, Rincón e Lais Estevam. Técnica: Camilla Orlando.

Grêmio x São Paulo

Data: segunda-feira (26/8), 17h

Local: Estádio Centenário, Caxias do Sul.

Transmissão: Canal Goat (YouTube) e TV Brasil.

Prováveis escalações

Grêmio

Lorena; Dani Barão, Brito, Mônica Ramos, Raíssa Bahia; Jessica Peña, Raquel Fernandes, Dayana Rodriguez; Shashá, Giovaninha e Cássia. Técnica: Thaissan Passos.

São Paulo

Carlinha; L. Alves, Kaká, Ana Alice, Bia Menezes; Robinha, Aline, R. Mineira; Mariana, Ariel Godoi e Dudinha. Técnico: Thiago Viana.

*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini



Saiba Mais Esportes Com negócio difícil por Vitinho, Botafogo já traça ‘plano B’ para lateral direita

Com negócio difícil por Vitinho, Botafogo já traça ‘plano B’ para lateral direita Esportes Série C entra na última rodada com briga pelo G8 e contra Z4

Série C entra na última rodada com briga pelo G8 e contra Z4 Esportes Estêvão relembra infância e celebra sonho com ídolos na Seleção