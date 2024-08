Artur Jorge, do Botafogo, observa empate na Fonte Nova justo e afirma: ‘Faltam 14 jogos’

Comandante do Alvinegro afirma que faltam 14 rodadas - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Botafogo perdeu a liderança do Brasileirão após empatar por 0 a 0 com o Bahia, na Fonte Nova, neste domingo (24). Agora, o líder é o Fortaleza, que venceu o Corinthians no Castelão. Os times somam 47, 48 pontos, respectivamente.

Contudo, o técnico Artur Jorge analisou o jogo e destacou que ainda restam 14 rodadas na competição. Ele também comentou sobre o duelo contra a equipe de Rogério Ceni, que tem sido um desafio para o Botafogo, já que o time também o eliminou da Copa do Brasil.

“Foi uma boa partida de futebol. Foi muito difícil para nós retomar o foco na competição depois de uma semana intensa. O jogo foi bastante disputado. Faltou o gol para vencermos, mas o resultado foi justo. O empate não está distante do que as duas equipes produziram”, afirmou o técnico do Botafogo.

Botafogo terá jogo decisivo contra o Fortaleza

Agora, o Glorioso enfrentará o Fortaleza em um duelo entre o líder e o vice-líder. A partida está marcada para sábado (31), no Estádio Nilton Santos.

“Para nós, é muito simples: faltam 14 jogos. Assim como não olhávamos para a classificação até aqui, a situação é a mesma, pois sabemos que temos muitos jogos pela frente. O que faremos daqui para frente é que nos levará, ou não, ao lugar que ambicionamos”, concluiu o treinador do time carioca.

