Morre ex-lutador do UFC Benji Radach, aos 45 anos

O ex-lutador do UFC, Benji Radach morreu aos 45 anos. A informação foi confirmada pelos familiares do lutador nas redes sociais na segunda-feira (26/8). Não foram divulgados detalhes sobre a causa da morte do atleta.

Ele iniciou sua trajetória profissional, em 2001, com uma impressionante sequência de 10 vitórias, conseguindo finalizar oito dos seus dez primeiros adversários por nocaute. Sua estreia no octógono do UFC foi no ano subsequente contra Bossier City. No início, foi declarado vencedor por nocaute aos 27 segundos do primeiro round, mas essa decisão foi revertida para no contest após a confirmação de que ele havia segurado a grade.



Após sua saída do Ultimate, participou de várias competições nos Estados Unidos e assinou contrato com a International Fight League. Na nova organização, disputou seis lutas e saiu vitorioso em cinco delas. Depois de uma temporada bem-sucedida na IFL, o lutador deixou o evento em dezembro de 2007. Antes de anunciar sua aposentadoria, ele participou de mais quatro lutas

Ao longo de sua carreira ele lutou com o brasileiro Murilo "Ninja" Rua no Elite XC, onde saiu vitorioso no segundo round. Após essa vitória, enfrentou e perdeu consecutivamente para Scott Smith e Ovince Saint Preux no Strikeforce, ficando cinco anos sem subir ao ringue.