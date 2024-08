Juan Izquierdo, do Uruguai, deixou filha de apenas 11 dias de vida

"Que tristeza!" O jogador Juan Izquierdo, do Uruguai, faleceu aos 27 anos, na noite de terça-feira (27). O atleta sofreu uma arritmia cardíaca durante a partida entre São Paulo e Nacional, no dia 22 de agosto, pela Libertadores, no Morumbi.

O jogador desmaiou em campo e foi levado de ambulância para o hospital, onde ficou na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Ele chegou a ser internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, mas infelizmente não resistiu e veio a falecer.

Na última terça, o Nacional divulgou a morte cerebral do atleta. O Hospital Albert Einstein divulgou em boletim médico que o defensor faleceu às 21h38 (de Brasília).

"O Hospital Israelita Albert Einstein informa, com pesar, o falecimento do Sr. Juan Manuel Izquierdo, ocorrido nesta terça-feira, 27 de agosto de 2024, às 21h38, em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca", disse o último boletim.

Juan Izquierdo deixou dois filhos, uma menina de dois anos e um recém-nascido de apenas 11 dias. O zagueiro se definia como uma pessoa “humilde, respeitosa e que tem como principal objetivo dar uma boa vida para a família”. E em muitas entrevistas ele costumava citar esse aspecto familiar.