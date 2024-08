Prefeito e pai são assassinados a tiros no interior do RN

O prefeito Marcelo Oliveira (União Brasil), da cidade João Dias, no Rio Grande do Norte, foi assassinado a tiros na terça-feira (27/8). O pai do prefeito estava com ele no momento do ataque e também morreu baleado. A motivação do crime está sendo investigada pela Polícia Civil.

Nas redes sociais a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), determinou que as autoridades ajam com todo empenho para apurar o crime e prender o autor. "É lamentável e inaceitável o crime ocorrido no município de João Dias que vitimou o prefeito Marcelo Oliveira e seu pai Sandi Alves de Oliveira. Nenhuma forma de violência será tolerada no RN, combateremos o crime com rigor imposto pela lei", afirmou a governadora.

Em nota, o partido União Brasil disse que recebeu com consternação a notícia da morte do prefeito Marcelo. "Neste momento de imensa tristeza, manifestamos as sinceras condolências à família, amigos e a toda população de João Dias. Que a força e a coragem demonstradas por Marcelo Oliveira em vida inspirem a todos, honrando sua memória e construindo o futuro que ele tanto sonhou para a cidade", diz a nota assinada pelo presidente nacional do partido, Antonio de Rueda.

O União Brasil também expressou confiança no trabalho a ser desenvolvido pelas autoridades policiais. "com vistas à elucidação do caso, certos de que os envolvidos serão exemplarmente punidos".

Marcelo Oliveira tinha 38 anos e era candidato à reeleição pelo União Brasil. O político deixa a mulher e dois filhos.