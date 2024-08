Com formato inédito, primeira fase da Liga dos Campeões será sorteada

O sorteio terá a transmissão do serviço de streaming Max e no canal de TV a cabo TNT Sports - (crédito: NICOLAS TUCAT / AFP)

A Liga dos Campeões da Europa está prestes a começar em um formato inédito. Nesta quinta-feira (29/8), a principal competição entre clubes do Velho Continente terá a composição da primeira fase devidamente sorteada, às 12h30, no Fórum Grimaldi, em Mônaco, com transmissão do serviço de streaming Max e da TNT Sports, na tevê fechada.

A edição de 2024/2025 do torneio continental será realizada em uma configuração diferente da habitual. Durante as últimas 21 temporadas, 32 equipes eram distribuídas em oito grupos de quatro representantes. Os dois primeiros colocados de cada um avançavam ao mata-mata.

Os terceiros eram realocados para a disputa de um playoff por um lugar nas oitavas de final da Europa League (competição que corresponde à segunda prateleira do futebol europeu), enquanto os quartos colocados eram eliminados.

Agora, um grande certame no formato de pontos corridos tomará forma. Serão diversas alterações em relação às versões anteriores da Champions League. O novo torneio contemplará mais quatro equipes, e chegará ao total de 36. Cada um desses representantes disputará oito partidas no total, duas a mais do que anteriormente.

Além disso, os 36 clubes serão divididos em quatro potes. O sorteio agrupará duplas de cada um dos quatro grupamentos. Os oito primeiros colocados deste momento de pontos corridos estarão automaticamente classificados para as oitavas de final.

Os 16 seguintes, ou seja, do nono ao 24º colocado, disputarão um playoff, onde os oito vencedores também avançam, e os outros oito são eliminados. Já na fase de mata-mata, o formato segue sem alterações, com disputas em jogos de ida e volta durante oitavas, quartas e semifinais, até a disputa da decisão, em jogo único.

Vale ressaltar, aliás, que o novo formato acabou introduzido, entre outros motivos, para servir como uma espécie de combate à criação de um torneio próprio por parte de grandes clubes do continente. Times como Barcelona e Real Madrid trabalharam para a criação de um grande torneio chamado de Superliga, que serviria como uma espécie de boicote à Liga dos Campeões e à Uefa - maior autoridade do futebol europeu.

"O novo formato vai introduzir um maior equilíbrio competitivo entre todas as equipes, com a possibilidade para cada uma delas de enfrentar oponentes de um nível similar através da fase de liga", explicou a Uefa.

A competição também terá uma premiação 25% maior aos participantes em relação ao passado. O campeão embolsará 86 milhões de euros (R$ 530 milhões). O montante total pago aos 36 clubes beira os 2,5 bilhões de euros (R$ 15,3 bilhões).

Mudanças no sorteio

O sorteio da primeira fase também sofrerá mudanças em relação ao formato anterior. Agora, a cerimônia não será realizada cem por cento por um mediador. Dessa vez, a seleção das equipes será feita por um software desenvolvido pela empresa inglesa AeLive, de modo aleatório. Clubes da mesma liga não poderão se enfrentar.

O modelo "híbrido", com uma parte automatizada e outra manual, será adotado devido a complexidade envolvida na questão. Caso contrário, seriam necessárias três horas para ser feito sem o auxílio da tecnologia.

A edição da vez da competição terá a participação inédita de algumas equipes. O Girona, da Espanha; e o Brest, da França, são estreantes. O Bologna, da Itália, retorna ao torneio depois de 60 anos, assim como o Slovan Bratislava, da Eslováquia, longe da Champions por quase cinco décadas.

Veja como ficaram definidos os potes:

Pote 1:

Real Madrid (ESP)

Manchester City (ING)

Bayern de Munique (ALE)

Paris Saint-Germain (FRA)

Liverpool (ING)

Inter de Milão (ITA)

Borussia Dortmund (ALE)

RB Leipzig (ALE)

Barcelona (ESP)

Pote 2:



Bayer Leverkusen (ALE)

Atlético de Madrid (ESP)

Atalanta (ITA)

Juventus (ITA)

Benfica (POR)

Arsenal (ING)

Club Brugge (BEL)

Shakhtar Donetsk (UCR)

Milan (ITA)

Pote 3:



Feyenoord (HOL)

Sporting (POR)

PSV Eindhoven (HOL)

Celtic (ESC)

Lille (FRA)

Dínamo de Zagreb (CRO)

Young Boys (SUI)

Estrela Vermelha (SER)

RB Salzburg (AUT)

Pote 4:



Monaco (FRA)

Aston Villa (ING)



Bologna (ITA)

Girona (ESP)

Stuttgart (ALE)

Sturm Graz (AUT)

Brest (FRA)

Slovan Bratislava (ESL)

Sparta Praga (TCH)

