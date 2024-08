Saiu a tabela do NBB! Confira os jogos do Brasília na temporada 2024/25

O departamento técnico do Novo Basquete Brasil (NBB) divulgaram nesta quarta-feira a tabela da temporada de 2024/2025 do principal torneio do esporte da bola laranja no país. Único representante do Distrito Federal, o Brasília tem estreia agendada para 12 de outubro contra o Minas Tênis Clube, às 18h, na Arena UniBH, em Belo Horizonte. A primeira exibição em casa será em 23 de outubro contra o São José, na Arena BRB Nilson Nelson.

Duas partidas abrirão oficialmente a temporada em 12 de outubro. Flamengo e Vasco serão os protagonistas do Clássico dos Milhões no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, às 17h. No mesmo dia e horário, o Pinheiros receberá o Pato Branco, no Ginásio Poliesportivo Villaboim.

Atual campeão do NBB, o Franca iniciará a defesa do título em 15 de outubro contra o Minas Tênis Clube, no Pedrocão.

O NBB também informou como funcionará os direitos de transmissão na nova temporada. A TV Cultura, a ESPN, o SporTV, YouTube do NBB, Rede ITA e pelos canais dos times veicularão partidas. A parceria com a sportsbet.io continua para 123 jogos.

A temporada de 2024/2024 terá 18 candidatos ao título. O Cerrado Basquete abriu mão da disputa com a justificativo de que priorizará o basquete profissional feminino para a disputada Liga de Basquete Feminino (LBF).

"A sensação é de que estamos no caminho certo e que esse caminho se demonstra a cada ano mais promissor. Vivemos um momento muito especial no basquete nacional. O Brasil de volta às Olimpíadas, nossa Liga de Desenvolvimento cada vez maior, nosso corpo executivo sempre elevando a régua da nossa organização ano após ano, e um NBB cada vez mais sólido. Só temos a agradecer a todos que fazem esse ecossistema funcionar, pela confiança e pela convergência nos valores e nos propósitos", disse o vice-presidente do KNB, Carlos Renato Donzelli, da LNB em entrevista ao site do NBB.

Jogos do Brasília

2024

12/10 - Minas x Brasília

15/10 - Bauru x Brasília

17/10 - Franca x Brasília

23/10 - Brasília x São José

26/10 - Brasília x Mogi

31/10 - Pinheiros x Brasília

03/11 - Corinthians x Brasília

05/11 - Brasília x Fortaleza

09/11 - Brasília x Unifacisa

14/11 - Caxias x Brasília

16/11 - Único x Brasília

05/12 - Botafogo x Brasília

07/12 - Flamengo x Brasília

12/12 - Vasco x Brasília

16/12 - Brasília x Pato Branco

18/12 - Brasília x Paulistano

21/12 - Brasília x São Paulo

27/12 - Brasília x Franca

29/12 - Brasília x Bauru

Os 18 Candidatos ao título

Bauru Basket (SP)

Botafogo (RJ)

BRB/Brasília (DF)

Caxias do Sul Basquete (RS)

Corinthians (SP)

Farma Conde São José Basketball (SP)

Flamengo (RJ)

Fortaleza BC/CFO (CE)

Sesi Franca (SP)

Minas Tênis Clube (MG)

Mogi Basquete (SP)

Pato Basquete (PR)

Paulistano (SP)

Pinheiros (SP)

São Paulo FC (SP)

União Corinthians (RS)

Unifacisa (PB)

R10 Score Vasco da Gama (RJ)