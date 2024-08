Saiba quanto os atletas paralímpicos do Brasil receberão com as medalhas

Paris ainda está em espírito esportivo! A capital francesa começou a sedear os Jogos Paralimpícos nesta quinta-feira (29/8), e as competições seguem até 8 de setembro. E o Brasil estreou na competição com tudo. Logo no primeiro dia de disputa, o país conquistou a primeira medalha, e ela foi de ouro.

A conquista foi de Gabrielzinho, na natação, que venceu a prova dos 100m costas na categoria S2. A categoria em questão contempla os atletas com membros inferiores, mãos e troncos afetados. Com tempo de 1min53s67 computado na Arena La Defénse, o atleta brasieliro registrou o melhor desempenho de toda a carreira na prova, e ainda bateu o recorde do continente americano.

Além da medalha de ouro, o atleta receberá um valor em dinheiro, pago pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Cada medalha dá direito a um valor, e varia se as provas são individuais ou em grupo. Veja abaixo todos os prêmios:

Provas individuais

Medalha de ouro: R$ 250 mil

Medalha de prata: R$ 100

Medalha de bronze: R$ 50 mil

Provas em equipe

Medalha de ouro: R$ 125 mil por atleta

Medalha de prata: R$ 50 mil por atleta

Medalha de bronze: R$ 25 mil por atleta

Reajuste

Os valores atuais representam um aumento de 56,25% em comparação aos prêmios dos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2021. Na época, a medalha de ouro valia R$ 160 mil, a de prata R$ 64 mil e a de bronze R$ 32 mil.