Natação: Gabrielzinho leva terceiro ouro, na disputa dos 200m livres

Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, irá subir para o andar mais alto do pódio pela terceira vez. O nadador conquistou o terceiro ouro nos Jogos Paralímpicos de Paris nesta segunda-feira (2/9). Após levar a dourada nos 50 mestros costas e 100 mestros costas, agora foi a vez dos 200m livres.



A brasileiro mais uma vez dominou as águas. Após ter batido o recorde sul-americano no sábado (31/8), nos 50m costas, manteve a sequência de triunfos com folga. Gabrielzinho finalizou a prova com 3min58s92, quase 16 segundos a frente do segundo colocado, Vladimir Danilenko, com 4min14s16. O pódio foi será o mesmo das duas outras provas vencidas pelo brasileiro, com o russo na segunda colocação e o chileno, Alberto Abarza, na terceira.



Além do astro brasileiro, a dominancia brasileira nas piscinas pariesenses nesta segunda-feira não parou por aí. Carol Santiago repetiu o feito do último sábado (31/8), acompanhando Gabrielzinho na conquista dourada para o Brasil. A nadadora que é deficiente visual venceu os 50 metros livre S13 e conquistou o quinto ouro paralímpico da carreira e se tornou a maior medalhista brasileira na história competição.



Hoje ainda teve dobradinha de irmãs. As gêmeas Debora e Beatriz Carneiro levaram a prata e o bronze, respectivamente, nos 100 metros costas SB14. As duas tiveram 44 milésimos de diferença na prova, com 1min16s02 e 1min16s46.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima.



