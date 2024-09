Mercado de transferências: Veja quais foram as movimentações do seu time

O período para contratações no mercado de transferências de meio de ano no futebol brasileiro vive os últimos momentos. A virada desta segunda para terça-feira marcará o fechamento da janela de inverno no mundo da bola verde-amarelo, assim como a condição das 20 equipes da elite nacional de reforçar os respectivos elencos para os últimos quatro meses da temporada 2024.

Apesar do momento em questão não ser tão ativo quanto a janela de início de temporada, muitos dos 20 representantes da primeira prateleira do Brasileirão não mediram esforços para colocar as mãos nos bolsos. Muitos, inclusive, estiveram dispostos a bater recordes.

Dono da ponta da tabela do Brasileirão, o Botafogo lidera a estatística. Com as chegadas de Matheus Martins (R$ 60,7 milhões); Vitinho (R$ 49,3 milhões) e Thiago Almada (R$ 123,1 milhões), o alvinegro carioca desembolsou R$ 233,1 milhões. A chegada de Almada do Atlanta United, dos Estados Unidos, inclusive, se consolidou como a transferência mais cara da história do futebol brasileiro - e da janela em questão.

A dupla Flamengo e Corinthians foi outra fortemente ativa no mercado. O Rubro-Negro se destaca com nomes de peso. Carlos Alcaraz chegou do Southampton, da Inglaterra, por 20 milhões de dólares (R$ 110 milhões). Foram, ao todo, quatro novos jogadores. O alvinegro paulista, enquanto isso, trouxe sete reforços. Entre eles, o goleiro Hugo Souza, um dos principais destaques da equipe.

Veja, a seguir, a movimentação de cada um dos times da Série A do Brasileirão:

Atlético-GO - reforços: oito

Entre reforços brasileiros e internacionais, o Dragão de Goiânia trouxe oito novos jogadores ao plantel no meio de temporada. Ao todo, foram gastos R$ 2,5 milhões. Apenas Guilherme Romão, vindo do CRB, custou dinheiro à equipe. Jorginho, também egresso do CRB; Gonzalo Freitas, vindo do Montevideo Wanderers; Rafael Haller, ex-Nacional-URU; Matías Lacava, ex-Vizela, de Portugal; Janderson, emprestado do Ceará; Joel Campbell, emprestado do costarriquenho LD Alajuelense; e Jan Hurtado, emprestado do Boca Juniors, são os outros nomes.

Atlético-MG - reforços: cinco

Das cinco contratações feitas pelo Galo na janela de meio de ano, apenas Bernard, sem contrato com o Panathinaikos, da Grécia, chegou sem custos. Fausto Vera veio do Corinthians por R$ 28 milhões, mesmo montante pago ao Southampton, da Inglaterra, por Lyanco. Júnior Alonso chegou do Krasnodar, da Rússia, por R$ 6,8 milhões. Vindo do Cuiabá, Deyverson foi contratado por R$ 4,3 milhões.

Athletico-PR - reforços: dois

O Furacão não gastou nenhum dinheiro para reforçar a equipe. O goleiro Matheus Soares chegou do Desportivo Brasil-SP a custo zero. O meio-campista Praxedes, que pertence ao Red Bull Bragantino e estava emprestado ao Vasco, recebeu na Arena da Baixada nova oportunidade de empréstimo.

Bahia - reforços: dois

Apesar de não ter trazido número expressivo de reforços, o tricolor baiano mostrou disposição para gastar. O atacante Luciano Rodríguez, vindo do Liverpool, do Uruguai, custou 11 milhões de euros (R$68,4 milhões). O lateral esquerdo Iago, revelado no Internacional e egresso do Auhbsurg, da Alemanha, chega sem custos.

Botafogo - reforços: oito

Junto de Cruzeiro, Juventude e Atlético-GO, o alvinegro carioca é uma das equipes com maior número de reforços. Além da quebra de recorde com Thiago Almada (ex-Atlanta United), e as chegadas de Matheus Martins (Udinese-ITA) e Vitinho (Burnley-ING), a equipe contratou o francês Mohamed El Arouch, ex-Lyon; Igor Jesus, ex-Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos; e Allan, do Al-Wahda, também dos Emirados Árabes, todos a custo zero. O zagueiro Adryelson também é reforço, de volta ao Rio de Janeiro por empréstimo do Lyon. A oitava e mais recente transferência é a chegada do lateral esquerdo Alex Telles, sem contato depois de rescindir com o Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita.

Red Bull Bragantino - reforços: quatro

O Massa Bruta gastou R$ 45,4 milhões com as chegadas de Jhon Jhon, vindo do Palmeiras, e Sergi Palacios, ex-Once Caldas, da Colômbia. O meio-campista João Neto, ex-Famalicão, de Portugal, e o atacante Arthur Souza, ex-Corinthians, chegam sem custos.

Corinthians - reforços: sete

Das sete contratações corintianas na atual janela de transferências, três chegaram sem custos. São os casos do zagueiro André Ramalho, ex-PSV, da Holanda; do centroavante Héctor Hernández, ex-Chaves, de Portugal; e Talles Magno, emprestado pelo New York City, dos Estados Unidos. Hugo Souza veio por empréstimo do Flamengo, pelo montante de R$ 1,3 milhões. Charles, egresso do Midtjylland, da Dinamarca; Josef Martínez, vindo do Philadelphia, dos Estados Unidos; e Alex Santana, ex-Athletico-PR; chegaram pelos montantes de R$ 9,9 milhões, R$ 11,2 milhões e R$ 13,7 milhões, respectivamente.

Criciúma - reforços: seis

O Tigre do Vale não gastou nada pra trazer seis jogadores. Um deles, Jhonata Robert, veio sem custos do Grêmio. Já os outros seis, foram todos negociados por empréstimo. São os casos de Serginho, vindo do Vasco; Patrick de Paula, do Botafogo; Werik Popó, do Bragantino; e a dupla Dudu e Pedro Rocha, do Fortaleza.

Cruzeiro - reforços: oito

A equipe mineira é a responsável pelo maior 'pacote' de contratações na janela, junto do Juventude. Apenas um veio sem custos. É o caso de Cássio, ex-Corinthians. O resto chegou por valores distintos. Matheus Henrique veio do Sassuolo, da Itália, por R$ 52,9 milhões. Walace chegou da Udinese, também da Itália, por R$ 50 milhões. Kaio Jorge veio da Juventus por R$ 44,8 milhões. Fabrizio Peralta veio do Cerro Porteño, do Paraguai, por R$ 16,8 milhões, mesmo valor pago ao Independiente, do Equador, por Lautaro Díaz. João Marcelo, ex-Porto, custou um pouco menos: R$ 15,5 milhões. Jonathan Jesus veio do Ceará por R$ 8,9 milhões.

Cuiabá - reforços: um

O representante do Mato Grosso na primeira divisão nacional trouxe apenas um reforço na janela de inverno do Brasil. Trata-se do atacante de beirada Gustavo Sauer, vindo de empréstimo do Botafogo.

Flamengo - reforços: quatro

A vinda de Carlos Alcaraz ao rubro-negro carioca marcou a segunda contratação mais cara da janela da vez. Foram R$ 112 milhões gastos para a chegada do argentino. Gonzalo Plata, ex-Al-Sadd, do Catar, custou R$ 24 milhões. Alex-Sandro, ex-Juventus da Itália, e Michael, ex-Al-Hilal, da Arábia Saudita, chegaram à Gávea sem custos.

Fluminense - reforços: sete

A principal contratação do tricolor das Laranjeiras é, sem sombras de dúvidas, a do zagueiro Thiago Silva, chegado sem custos após ter o vínculo encerrado com o Chelsea, da Inglaterra. Além dele, também chegaram Facundo Bernal, ex-Defensor-URU, por R$ 20,5 milhões; Ignácio, ex-Sporting Cristal, por R$ 12,4; e Kevin Serna, ex-Alianza Lima, do Peru, por R$ 10,3 milhões. Nonato e Victor Hugo ,ambos por empréstimo, vieram de Santos e Cascavel, respectivamente. O lateral Gabriel Fuentes, ex-Junior Barranquilla, é a contratação mais recente, chegado pelo montante de R$ 6,6 milhões.

Fortaleza - reforços: dois

O tricolor de aço desembolsou R$ 9 milhões para trazer o lateral direito Eros Mancuso, ex-Estudiantes, da Argentina. Já o goleiro Magrão, ex-Rio Ave, de Portugal, chegou sem custos ao Laion.

Grêmio - reforços: cinco

Apenas um dos cinco reforços do Grêmio veio a custo zero. Trata-se do atacante Martin Braithwaite, ex-Espanyol, da Espanha. Os outros quatro custaram valores distintos ao tricolor rio-grandense. Alexander Aravena veio do Universidad Católica, do Chile, por R$ 19,9 milhões. Matíaz Arezo chegou do Granada por R$ 68 milhões. Miguel Monsalve veio do Independiente Medellín, da Colômbia, por R$ 14,3 milhões. E, finalmente, Jemerson, do Atlético-MG, custou aos cofres gremistas o total de R$ 4,3 milhões.

Internacional - reforços: cinco

Três das cinco contratações do Colorado não custaram nada. Vitão chegou do Shakhtar Donetsk sem custos. Nathan veio do Santos por empréstimo, assim como Agustín Rogel, do Hertha Berlim, da Alemanha. Enquanto isso, Bruno Tabata, ex-Palmeiras, custou R$ 13,7 milhões, e Clayton, egresso do Avs, de Portugal, foi adquirido por R$ 7,5 milhões.

Juventude - reforços: oito

O clube rio-grandense não gastou nada para trazer oito jogadores. Zé Henrique, ex-Palmeiras; Yan Souto, ex-Goiás; Dudu Vieira, ex-Ponte Preta; Ronie Carrillo, vindo do Portimonense, de Portugal; e Ronaldo, que estava sem clube, mas com última passagem pelo Shimizu S-Pulse, do Japão, chegaram, todos, sem custos. Já Diego Gonçalves, do Mirassol; David, do Coritiba; e Guilherme Castilho, do Ceará, chegam por empréstimo.

Palmeiras - reforços: três

O alviverde paulista realizou três idas pontuais ao mercado. Em duas delas, gastou montantes consideráveis de dinheiro. Por R$ 65,3, comprou Maurício do Internacional. Por outros R$ 43,5, adquiriu Agustín Giay do San Lorenzo, da Argentina. Felipe Anderson, sem clube após deixar a Lazio, da Itália, foi a contratação mais badalada, e chegou sem custos.

São Paulo - reforços: cinco

De todos os reforços trazidos pelo tricolor paulista, o mais caro foi Michel Araújo, ex-Fluminense. R$ 10 milhões foram gastos para a chegada do uruguaio. Além dele, outros quatro jogadores chegaram por empréstimo. O primeiro é Santiago Longo, vindo do Belgrano, pela quantia de R$ 1,7 milhão. Marcos Antônio, que pertence à Lazio, da Itália, e também era preterido pelo Flamengo por R$ 933 mil. Ruan Tressoldi, vindo do Sassuolo, também da Itália, e o britânico Jamal Lewis, do Newcastle, foram cedidos, por um ano, sem custos.

Vasco - reforços: seis



A mais recentes das seis chegadas a São Januário é a do meio-campista suíço Maxime Dominguez, vindo do Gil Vicente, de Portugal. Ele custou R$ 12,4 milhões aos cofres vascaínos. Jean Meneses veio do Toluca, do México, por R$ 8 milhões. Souza, ex-Basaksehir, da Turquia, chegou sem custos, assim como Alex Teixeira, que volta ao clube sem custos. Por falar em retornos, Philippe Coutinho voltou ao clube em que o revelou por empréstimo junto ao Aston Villa, da Inglaterra, assim como Emerson Rodríguez, que pertence ao Inter Miami.

Vitória - reforços: seis

O clube baiano é outro a providenciar um pacote de reforços livre de custos. Gustavo Silva, ex-Corinthians; Ricardo Ryller, ex-Al-Fayha, da Arábia Saudita; Edu Ribeiro, egresso do Goiás; Carlos Eduardo, chegado do Alanyaspor, da Turquia; e a dupla Filipe Machado e Neris, do Cruzeiro, foram as contratações.

*Em casos de mais movimentações durante os últimos momentos da janela, esta matéria será atualizada

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Esposa de Casemiro sai em defesa do jogador nas redes sociais após críticas da mídia inglesa

Esposa de Casemiro sai em defesa do jogador nas redes sociais após críticas da mídia inglesa Esportes Zico revela apoio a candidato à presidência do Flamengo

Zico revela apoio a candidato à presidência do Flamengo Esportes Gabigol faz agradecimento à patrocinadora após fim de parceria de mais de uma década

Gabigol faz agradecimento à patrocinadora após fim de parceria de mais de uma década Esportes Santos vence concorrência e acerta com Luan Peres, ex-Fenerbahçe

Santos vence concorrência e acerta com Luan Peres, ex-Fenerbahçe Esportes Puma, do Vasco, é convocado pelo Uruguai para Data Fifa

Puma, do Vasco, é convocado pelo Uruguai para Data Fifa Esportes Zagueiro do Grêmio recebe multa após expulsão contra o Atlético-MG

De todos os reforços trazidos pelo tricolor paulista, o mais caro foi Michel Araújo, ex-Fluminense. R$ 10 milhões foram gastos para a chegada do uruguaio. Além dele, outros quatro jogadores chegaram por empréstimo. O primeiro é Santiago Longo, vindo do Belgrano, pela quantia de R$ 1,7 milhão. Marcos Antônio, que pertence à Lazio, da Itália, e também era preterido pelo Flamengo por R$ 933 mil. Ruan Tressoldi, vindo do Sassuolo, também da Itália, e o britânico Jamal Lewis, do Newcastle, chegam por empréstimos sem custos.