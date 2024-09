Comitê Olímpico do Brasil confirma eleições gerais para 3 de outubro

Rio de Janeiro* — As eleições gerais do Comitê Olímpico do Brasil (COB) para definir os próximos representantes serão realizadas 53 dias após o fim da segunda melhor campanha do país em Jogos Olímpicos em número de pódios (20). O pleito foi convocado para 3 de outubro, no auditório Centro de Treinamento da entidade, no Parque Aquático Maria Lenk, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da capital fluminense. A convocação também foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

A eleição definirá presidente e vice para o ciclo, entre 2025 e 2028. Hoje, o dono da caneta do COB é Paulo Wanderley. O potiguar radicado no Espírito Santo está à frente do Comitê desde 2017, quando era vice e assumiu o cargo após a renúncia de Carlos Arthur Nuzman, dono da caneta da entidade desde 1995 e condenado a 30 anos de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Paulo Wanderley e o atual vice, Alberto Maciel, não lançaram oficialmente a candidatura. Eles têm até 10 de setembro para preencherem o requerimento do registro. Ex-vice de Paulo Wanderley, Marco La Porta encabeça a chapa com Yane Marques, medalhista de bronze do pentatlo moderno nos Jogos de Londres-2012.

Além da escolha para presidente e vice, serão definidos os próximos membros do Conselho de Administração e integrante independente do Conselho de Administração.

Todos os candidatos passarão por verificações de integridade e regularidade, realizadas por meio de uma empresa terceirizada e sob a responsabilidade da área de conformidade do COB. Os resultados desse processo serão submetidos ao Comitê de Integridade da entidade, vinculado ao Conselho de Ética.

*O repórter viajou a convite do Comitê Olímpico do Brasil

Saiba Mais Esportes Chelsea cede, mas Flamengo não chega a acordo com ingleses por atacante

Chelsea cede, mas Flamengo não chega a acordo com ingleses por atacante Esportes Ídolo e sul-americanos: veja como ficou o elenco do Fluminense ao fim da janela

Ídolo e sul-americanos: veja como ficou o elenco do Fluminense ao fim da janela Esportes ‘Real Madrid’ chega, e Seleção tem elenco completo em Curitiba

‘Real Madrid’ chega, e Seleção tem elenco completo em Curitiba Esportes Mudou o status? Affair de Vini Júnior prepara mudança para Madrid

Mudou o status? Affair de Vini Júnior prepara mudança para Madrid Esportes Após suposta volta com Yuri Lima, Iza celebra gravidez

Após suposta volta com Yuri Lima, Iza celebra gravidez Esportes Estêvão minimiza pressão em estreia na Seleção: ‘É meu parque de diversões’