Verônica Jordão comemora indicação da filha Gabi Portilho à Bola de Ouro

"O tipo de pessoa que dá sempre o melhor de si". É assim que Verônica Jordão, mãe da jogadora do Corinthians e da Seleção Brasileira Gabi Portilho, comemora a indicação da filha à relação das trinta melhores jogadoras do mundo.

Conforme divulgação realizada nesta quarta-feira (4/9), a atacante de 29 anos foi selecionada pela France Football para concorrer pelo prêmio Bola de Ouro, entregue pela revista francesa em parceria com a entidade máxima do futebol europeu, a Uefa. A cerimônia elege, ano após ano, a melhor jogadora do planeta bola na respectiva temporada que se passou.

Independente de qualquer resultado, o feito de Gabi já é histórico. Afinal, ela se tornou na primeira jogadora nascida no Distrito Federal a garantir uma indicação à Bola de Ouro. A atacante é, além disso, apenas a quarta brasileira a ser selecionada.

Antes dela, Marta ficou com a quarta posição, em 2018. Debinha, em 2023, foi a 28ª colocada de 30 escolhidas. Na edição da vez, a zagueira Tarciane, ex-Corinthians e atual atleta do Houston Dash, também foi nomeada.

O prêmio, entregue na categoria masculina desde 1956, passou a ser realizado do lado das mulheres apenas em 2018. Portanto, vale mencionar que a honraria tantas vezes vencida por Marta é realizada pela Fifa. A camisa 10 da Seleção venceu o prêmio em seis oportunidades.

Para tentar explicar o sentimento experimentado por ela ao ver o sucesso da filha, Verônica utiliza a palavra "força". Para ela, a caminhada de Gabi é motivo de forte orgulho.

"Ela é motivo de muito orgulho para nossa família e sempre foi. Essa indicação para esse prêmio veio para confirmar ainda mais esse sentimento. Isso é consequência de quem ela é. Ela é muito dedicada, muito trabalhadora. É o tipo de pessoa que dá o melhor de si sempre. Gabi é inspiração de força para toda a nossa família", garantiu.

Através das próprias redes sociais, a própria Marta tratou de parabenizar a conquista de Gabi, assim como para Tarciane. Através dos stories do Instagram, ela escreveu: "só orgulho dessas duas". Para Verônica, o elogio é algo emocionante. "É muito emocionante ver o quanto as pessoas gostam da Gabi, o tanto de fãs que ela tem, o carinho de todo mundo… ela é muito querida e muito simples, autêntica, carismática. Um elogio vindo da Marta é muito especial", externou.

Agora, o que fica é a alegria dentro de casa e a ansiedade pelo resultado. "O coração não aguenta de tanta alegria. Como disse antes, ela é motivo de muito orgulho para todas nós. Não aguentamos de tanta felicidade com essa indicação, todo mundo deu parabéns, chorou. E agora ficamos ansiosas pelo resultado", complementou Verônica.

*Colaborou Pedro Ibarra

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

