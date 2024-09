Conmebol anuncia grupos da Libertadores Feminina com três brasileiros

Foi divulgada nesta quinta-feira (12/9) os grupos dos 16 time participantes da Libertadores Feminina. Os três melhores colocados do Brasileirão 2023 serão os representantes brasileiros: Corinthians, Ferroviária e Santos. O Paraguai será o país sede desta edição que acontecerá entre 3 e 19 de outubro. Ainda está pendente a definição de duas equipes, a representante do Equador e da Venezuela.

O Corinthians, atual campeão da Libertadores, e a Ferroviária são cabeças de chave dos Grupos A e C, respectivamente. As Brabas terão como adversários Boca Juniors (ARG), Libertad (PAR) e um representante da Venezuela que ainda será definido. AS Guerreiras Grenás enfrentam Peñarol (URU), Independiente Santa Fé (COL) e um time ainda a definir do Equador. Já as Sereias, pelo Grupo B, joga contra Olímpia (PAR), Colo-Colo (CHI) e Always Ready (BOL).



O Grupo D, sem presença tupiniquim, conta com Deportivo Cali (COL), Guaraní (PAR), Alianza Lima (PER) e Santiago Morning (CHI). Durante a primeira fase, cada time terá três jogos, contra cada adversário do grupo. Ao fim, os dois melhores de cada chave avançam para as quartas de final.

O time alvinegro pode chegar para o torneio como recém campeão brasileiro, pois disputa a final do Brasileirão em 15 e 22 de setembro. A Ferroviária vem de uma boa campanha também na competição nacional. Apesar de não ter passado da semifinal, a equipe de Araraquara ficou em segundo lugar na tabela.

As Sereias jogarão a Libertadores em uma condição incomum, rebaixadas para a Série A2 em 2025. O time da baixada paulista classificou para o continental por ter ficado em terceiro no Brasileirão 2023, mas nesta temporada a equipe está em baixo desempenho e não estará na elite no ano que vem.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima.