Pela terceira vez, apenas campeões estão na semifinal da Copa do Brasil

Poucas vezes a Copa do Brasil teve clubes tão conhecedores do caminho da glória presentes nas semifinais. Campeões em outras temporadas e com a taça do principal mata-mata do calendário nacional adicionada ao currículo, Flamengo, Corinthians, Atlético-MG e Vasco da Gama vão colocar em jogo a experiência adquirida por grandes momentos do passado na tentativa de repetirem os feitos em 2024. E isso se trata de uma raridade. A fase derradeira do torneio eliminatório vive tal cenário apenas pela terceira vez em 36 anos de existência.

A edição atual da Copa do Brasil está repetindo uma das características das semifinais de outras duas temporadas recentes. Em 2016, quatro campeões ficaram entre os quatro melhores da competição nacional pela primeira vez. Naquela ocasião, Grêmio, Atlético-MG, Cruzeiro e Internacional eram os candidatos a vivenciar um repeteco. Melhor para o tricolor gaúcho, pentacampeão em cima do Galo. Em 2018, o fato se repetiu com as presenças de Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras e Flamengo na penúltima instância eliminatória. A Raposa faturou o hexacampeonato diante do Timão e fez valer toda a "cancha" acumulada em fases decisivas da disputa.

Classificado após eliminar o Bahia, nesta quinta-feira (12/9), no Maracanã, o Flamengo é quem mais chegou ao topo da Copa do Brasil entre os atuais semifinalistas. O rubro-negro tem quatro títulos. Acostumado a decidir, o time carioca ainda soma 17 presenças entre os quatro melhores do torneio. Ninguém chegou tantas vezes a tal situação. O adversário será o tricampeão Corinthians. Os times de maior torcida do Brasil ainda terão um novo embate particular. Em 2022, o rubro-negro se sagrou campeão diante do rival. No ano passado, a equipe do Rio de Janeiro eliminou os paulistas na mesma etapa do reencontro de 2024.

O Atlético-MG tirou o atual campeão São Paulo, nesta quinta-feira (12/9), para seguir sonhando com o título. No currículo, o Galo carimbou a conquista da Copa do Brasil em duas oportunidades. Um pouco menos experiência em taças da disputa, o Vasco se apoia apenas no topo do pódio de 2011. Mas, curiosamente, o cruzmaltino está mais acostumado com as semifinais. Os cariocas chegaram na fase nove vezes, contra seis dos mineiros. Ao contrário do recorrente Flamengo x Corinthians, os alvinegros pouco se encontraram na história do mata-mata nacional. Foram apenas dois enfrentamentos, nas quartas de final de 1994 e 1995. Os vascaínos avançaram nas duas oportunidades.

Quando a Copa do Brasil chegar ao fim, em 10 de novembro, o campeão não será inédito — fato vivido em 2023, com o triunfo do São Paulo. Flamengo, Corinthians, Atlético-MG e Vasco conhecem muito bem o caminho para comemorar a conquista do torneio mais valioso do país. No entanto, para sonhar com a taça, é preciso aplicar o know-how vencedor para passar da fase de semifinal. Os duelos em ida e volta estão marcados para as janelas entre 2 e 17 de outubro. E a busca por boas referência no passado de conquistas começa desde já, com preferência a rememorar os momentos no qual foi possível fazer muita festa com o troféu nas mãos.