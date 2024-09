Candangão Feminino: Real confirma liderança mas não afasta Minas

O Campeonato Brasiliense Feminino segue sob liderança do Real Brasília, desde a vitória do time em cima das antigas primeiras colocadas, as Minas, em 5 de setembro. No último sábado (14/9), as rivais se enfrentaram novamente, como adiantamento da 10ª rodada, dessa vez com mando de campo das Minas. Mas mesmo assim não conseguiu reverter o placar anterior e as duas equipes faturaram somente um ponto, com o empate por 2 x 2.

Além do clássico candango, o Estádio Defelê também recebeu outra partida, pela sétima rodada, no domingo (15/9). Cresspom e Botafogo-DF repetiram a história do dia anterior e ninguém saiu com três pontos. O placar final foi 1 x 1, com gols de Carolzinha, para as Tigresas do Cerrado, e Andrea Dias, para as Gloriosas. Esta foi a segunda vez que dois times se enfrentaram no torneio, no primeiro duelo o Cresspom goleou o adversário por 4 x 0.

Apesar do time azul e verde ainda estar na cola, com somente três pontos de diferença, o líder celeste tem como vantagem a invencibilidade. Até o momento, o Real tem na conta seis vitórias e um empate que somam 19 pontos. Na segunda colocação, as Minas tem 16 pontos e estão a um triunfo de tentar empatar com as rivais. Mais abaixo, o Cresspom tem 10 pontos e o Botafogo-DF sete.

O Planaltina segue zerado, sem nem sequer ter entrado em campo. A equipe cadanga não conseguiu realizar nenhum duelo pois não conseguiu registrar jogadoras suficientes para disputar o torneio. Com isso todos os jogos do Planaltina foram previamente encerrados por decisão de W.O. e dando a vitória de 3 x 0 para os adversários.

Na reta final da fase de grupos, a oitava rodada acontece neste sábado (21/9), às 15h. O Cresspom manda o jogo contra o Real Brasília e o Botafogo-DF enfrenta o Minas. Nas partidas de ida, em 24 de agosto, as Minas protagonizaram um atropelo, por 9 x 0, e as Leoas também aplicaram uma goleada, por 5 x 0.



*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima.



