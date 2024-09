Brasília recebe evento em celebração ao tênis nacional e internacional

Brasília será palco, pelo terceiro ano consecutivo, de um evento comemorativo ao tênis mundial. O Brasília Champions reunirá jogadores de todas as categorias em uma programação com duração de 10 dias. As atrações, dividas em cinco partes, ocorrem entre 19 e 29 de setembro, na Arena BRB.

O evento começa com a etapa infantil, direcionada à crianças de 8 a 11 anos, de 19 a 22 de setembro. Em 21 de setembro será realizado o Champions Wheelchair, focado na exibição do tênis em cadeira de rodas e contará com a presença dos atletas paralímpicos Ymanitu Silva, Daniel Rodrigues, Leandro Pena e Gustavo Carneira.

De 23 a 25 de setembro o evento oferecerá clínicas e vivências de tênis, dericionada aos atletas do Centros Olímpicos do Distrito Federal (COPs). Entre 26 e 29 de setembro, a ideia é reunir as jovens promessas do Distrito Federal, no Circuito Infantojuvenil.

A atração de maior destaque acontece 27 e 28 de setembro. O Legends terá a presença de grandes nomes do tênis mundial e a chance de fãs ver estes astros em ação. A organização ainda não divulgou especificamente os jogadores que estarão no torneio.

“A edição do Brasília Champions deste ano promete. A cidade vai receber um evento de tênis como nunca visto antes na história esportiva do Distrito Federal, elevando ainda mais o prestígio da nossa capital no cenário esportivo nacional e internacional. Com uma programação inovadora e jogadores de classe mundial, o evento será um marco na história esportiva do DF”, destaca Renato Junqueira, secretário de Esporte e Lazer do DF.

Com uma programação decicada ao tênis, com torneios, exibições e clínicas, o Brasília Champions 2024 tem como missão promover o esporte e apoiar a inclusão e o desenvolvimento de jovens atletas.

“Nesta edição conseguimos ampliar a programação de atividades, contemplando também torneios das categorias de base, como forma de desenvolver ainda mais o tênis de Brasília, além da exibição internacional e do tênis em cadeira de rodas e do festival para jovens dos Centros Olímpicos do DF”, afirma Sergio Oprea, presidente da Federação Brasiliense de Tênis.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima.



