Copa do Brasil: Veja a ordem dos mandos de campo das semifinais

O campeão do torneio ficará com R$ 73,5 milhões, enquanto o vice com R$ 31,5 milhões. - (crédito: Foto: Lucas Bayer / Jogada10)

A ordem dos mandos de campo na disputa das semifinais da Copa do Brasil 2024 estão definidas. Conforme sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (20), as bolinhas decidiram que Atlético-MG e Flamengo abrirão a disputa da penúltima fase diante da própria torcida. Os respectivos adversários, Vasco e Corinthians, portanto, farão os jogos de volta em casa.

Os jogos de ida estão marcados para acontecer no dia dois de outubro, uma quarta-feira. Os palcos serão o Maracanã, local do jogo de ida entre o rubor-negro carioca e o alvinegro paulista; e a Arena MRV, casa do encontro entre Galo e a equipe cruzmaltina.

Já os jogos de volta, estão marcados para o dia 15 do mesmo mês, também em uma quarta-feira. O encontro entre cariocas e paulistanos acontecerá na Neo Química Arena, na Zona Leste de São Paulo. O segundo confronto entre o time mineiro e o outro representante carioca será sediado em São Januário. Os horários de todos os quatro jogos, entretanto, ainda serão confirmados.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

