Cruzeiro demite técnico Fernando Seabra e o auxiliar

O Cruzeiro anunciou a saída do técnico Fernando Seabra do comando da equipe. Além dele, o auxiliar técnico Alvaro Martins também deixa o clube.

"Agradecemos pelo profissionalismo e dedicação e desejamos sucesso na sequência da trajetória dos profissionais", afirmou o time mineiro. O Cruzeiro ainda não informou quem vai substituir Fernando.

Fernando comandou 36 partidas do Cruzeiro — obtendo 17 vitórias, 10 derrotas e nove empates. O anúncio da saída do técnico ocorreu após o empate de 0 a 0 com o Cuiabá, no domingo (22/9).

Apesar de estar nas quartas de final da Copa Sul-Americana e na 7ª colocação na série A do Campeonato Brasileiro, nos últimos dez jogos o Cruzeiro só venceu apenas três — o que gerou insatisfação em parte da torcida.

Na quinta-feira (26/9), às 21h30, o time mineiro decide a disputa pela classificação às semifinais da Copa Sul-Americana. No Mineirão, a equipe receberá o Libertad para o jogo de volta das quartas de final, após ter vencido no Paraguai pelo placar de 2 a 0.

*Com informações de No Ataque