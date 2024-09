Segundinha 2024: Luziânia e SESP Brasília disputam última vaga às semis

A Segundinha, como é conhecida a segunda divisão de futebol do Distrito Federal, caminha para os momentos derradeiros da primeira fase. Com a sexta de sete rodadas totais prévias ao mata-mata prestes a começar, apenas as situações de dois dos oito clubes na competição seguem em aberto. São os casos de Luziânia e SESP Brasília. A sexta jornada será inaugurada na manhã de sábado (28), e encerrada na tarde de domingo (29).

Igrejinha e Pantera são os únicos personagens da atual versão da Segundinha com os respectivos destinos ainda a serem selados. Com mais seis pontos em disputa, ambos seguem com chances de avanças às semifinais e disputar por um lugar ao sol na elite candanga, em 2025. É o SESP Brasília, entretanto, que surge na dianteira pela classificação.

Em cinco jogos disputados, a equipe de Samambaia tem três vitórias, um empate e uma derrota. Portanto, soma dez pontos. São quatro de frente para o quinto colocado Luziânia. O representante do entorno do DF tem duas vitórias no retrospecto atual, mas três derrotas. É, além disso, quem levou vantagem no único confronto direto entre os dois no torneio. Na terceira rodada, venceu por 1 x 0.

O antigo Samambaense, entretanto, sobra nas estatísticas. Estufou as redes oito vezes, e sofreu apenas um gol. O dado coloca a equipe como a dona da melhor defesa do campeonato, junto de Taguatinga e Legião. O Luziânia marcou 10 vezes, mas sofreu seis.

O Igrejinha é quem terá o adversário mais acessível na próxima rodada. Às 19h de sábado, joga como visitante diante do já eliminado GREVAL, no estádio Serra do Lago. O SESP Brasília joga diante do mandante Legião, às 10h do mesmo dia, no estádio Abadião, em Ceilândia, pela abertura da rodada.

Apesar de já classificados, Taguatinga e Sobradinho fazem duelo direto pela liderança. A bola rola às 10h de domingo, no estádio Serejão, em Taguatinga. Para fechar a sequência de partidas, os eliminados Riacho City e Botafogo-DF, último e penúltimo colocado, respectivamente, se enfrentam às 15h de domingo, na segunda participação do Abadião no torneio.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

