São Paulo x Corinthians: saiba o que está ou não permitido no clássico no Mané

Regras foram estabelecidas pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF), órgãos envolvidos e representantes de torcidas para o confronto entre São Paulo e Corinthians, neste domingo (29/9), às 16h, no Mané Garrincha, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Conforme definido previamente, está autorizada somente a torcida tricolor e nos arredores. A justificativa está na reciprocidade. No jogo entre as equipes pelo primeiro turno do Brasileirão, houve somente corintianos na Neo Química Arena. No estado de São Paulo, clássicos são disputados, desde 2016, com torcida única, por determinação do Ministério Público.

O torcedor que chegar ao estádio com identificação corintiana e se manifestar em prol do clube dentro da arena será retirado. A Polícia Militar ainda observará todos os pontos de concentração dos alvinegros, como sedes de torcidas organizadas no DF.

Qualquer ônibus que tente entrar na capital federal com torcedores ou sob a identificação de torcida organizada do Corinthians será impedido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por determinação do Ministério Público. Todos os líderes das variadas torcidas do alvinegro paulista estão cientes das recomendações.

A Secretaria de Segurança Pública aguarda 15 ônibus das torcidas organizadas do São Paulo em Brasília. Elas chegarão à cidade sob escolta da PRF e da PMDF e entrarão por um portão exclusivo. Estão proibidas as entradas de fogos de artifício e sinalizadores

Segundo a PMDF, não há previsão de alterações do trânsito, exceto se necessárias. Para os motoristas, haverá estacionamentos públicos disponíveis, como os da Torre de TV, Parque da Cidade e setores hoteleiros.

"A elaboração do planejamento com a participação dos envolvidos tem como objetivo buscar as melhores estratégias para atuação conjunta de todos. Com base na integralidade e na eficiência de cada um, chegamos a um planejamento que visa a segurança e a tranquilidade de todos", afirmou o secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar, à Agência Brasília.

Atente-se

Por se tratar de jogo com torcida única, apenas a torcida do São Paulo está autorizada a entrar no estádio

Nenhum torcedor do Corinthians poderá entrar com a camisa do time, e se for flagrado no interior com a mesma será retirado do estádio;

A secretaria de Segurança pública tem a quantidade e identificação das torcidas organizadas do São Paulo que entrarão no DF sob escolta da PRF e PMDF;

Qualquer outro ônibus que tenha intenção de entrar no DF com torcedores ou como torcida organizada do Corinthians, serão impedidos, por determinação do Ministério Público pela PRF;

A Polícia Militar estará monitorando todos os pontos de concentração dos torcedores do Corinthians, bem como sedes de torcidas organizadas do clube no DF, com objetivo de frustrar qualquer tentativa de deslocamento ao Estádio Mané Garrincha;

A Secretaria de Segurança Pública comunicou a todos os líderes das variadas torcidas do Corinthians quanto a essas recomendações

Ficha técnica

São Paulo x Corinthians - 28ª rodada do Brasileirão 2024

Data e horário: domingo, 29 de setembro de 2024, às 16h

Local: Estádio Mané Garrincha, Brasília

Abertura dos portões: 13h

Transmissão pela TV: Globo e Premiere

*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini

