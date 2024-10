Vasco entra com ação no STJD contra mudança de data na Copa do Brasil

O Vasco entrou com Medida Inominada no STJD contra as trocas das datas dos jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil. O clube entende que “Atlético-MG e Flamengo estão sendo beneficiados” e, em última análise, não descarta ir à Justiça comum.

A diretoria do Vasco espera conseguir a anulação no STJD, mesmo sabendo da dificuldade contra a CBF. A entidade tem natural influência sobre as comissões e indicações no tribunal.

A CBF, afinal, alterou as datas das semifinais da Copa do Brasil para o final de semana dos dias 19 e 20 de outubro. Além disso, a entidade antecipou os jogos do Brasileirão que envolvem os semifinalistas para os dias 16 e 17 de outubro.

Em um vídeo divulgado no sábado, o presidente do Vasco, Pedrinhom disse que “o Vasco está indignado” e afirmou que Atlético-MG e Flamengo levam vantagem. Marcelo Sant’Anna, executivo de futebol do clube, apareceu ao lado do presidente.

O Vasco, afinal, recusou a solicitação formal da CBF para mudar o dia do segundo jogo da semifinal. A proposta havia partido de um pedido do Atlético-MG, que provavelmente terá jogadores convocados na Data Fifa. Pedrinho, aliás, lembrou que o Vasco viveu situação parecida contra o Athletico nas quartas de final, quando Puma Rodríguez e Jean David chegaram em Curitiba horas antes do segundo jogo depois de servirem suas seleções.

Argumentos do Vasco

Contudo, o clube de São Januário discordou da atitude da entidade e se baseia em artigos do Regulamento Geral de Competições (RGC):

– As datas-base da Copa do Brasil foram divulgadas no dia 5 de janeiro e, conforme o regulamento da CBF, “compete à DCO… elaborar e fazer cumprir o Calendário Anual das Competições e suas respectivas tabelas”;

– Perder atleta por Data Fifa não é motivo para mudar dia de jogo, como consta no regulamento: “A convocação de atletas para integrar seleções nacionais não assegura aos seus clubes o direito de alterar as datas de suas partidas em competições”.

– As partes que podem pedir mudança na data de uma partida são: clube mandante, federação mandante ou detentor dos direitos de transmissão.

Nota oficial do Vasco

O Vasco da Gama informa que, nesta segunda-feira (30/09/2024), protocolou junto ao STJD uma medida inominada, com pedido de urgência. O clube questiona a alteração unilateral das datas das partidas de volta das semifinais da Copa do Brasil 2024 pela CBF.

A referida modificação, realizada sem o consentimento do Vasco e de maneira contrária ao calendário previamente estabelecido, viola tanto a Lei Geral do Esporte quanto o Regulamento Geral de Competições da própria CBF. O clube reafirma seu compromisso com o respeito às normas e à isonomia no futebol nacional.

O Vasco aguarda e confia que a Justiça reestabeleça a tabela definida originalmente e que o jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil aconteça nas datas previamente estabelecidas, sendo elas 16 ou 17/10.

VASCO DA GAMA SAF

