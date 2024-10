Morre o medalhista mundial de atletismo Kipyegon Bett, aos 26 anos

O atleta Kipyegon Bett, de 26 anos, morreu no último domingo (6/10), em Bomet, no Quênia. A irmã dele, Purity Kirui, disse à BBC que os médicos informaram que Kipyegon enfrentava um problema no fígado.

O atleta começou a sentir dores no estômago há cerca de um mês e procurou atendimento médico várias vezes. A última delas na segunda-feira (30/9), quando ficou internado até falecer.

"Na semana passada, nós o levamos ao hospital depois que ele começou a vomitar sangue e ele foi internado. Eu fui vê-lo [no domingo] de manhã e ele me disse que estava com dor", relata Purity em entrevista à BBC.

Kipyegon Bett conquistou o título mundial júnior em 2016 pela corrida de 800m. No ano seguinte, levou a medalha de bronze no Campeonato Mundial sênior em Londres. Em agosto de 2018, Bett foi suspenso por violações antidoping. Após ter se recusado a enviar uma amostra para exame, Bett acabou por realizar o procedimento e testou positivo para eritropoietina (EPO), resultando na suspensão.

*Estagiário sob a supervisão de Pedro Grigori