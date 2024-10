F1: Drugovich vai assumir carro de Alonso no treino livre do GP do México

Felipe Drugovich vai pilotar pela Aston Martin durante o primeiro treino livre do GP do México de Fórmula 1 - (crédito: Aston Martin/Divulgação)

Vai ter Brasil na pista durante o Grande Prêmio do México de Fórmula 1. Piloto reserva da Aston Martin, Felipe Drugovich vai pilotar o AMR24 de Fernando Alonso na primeira sessão de treino livre na etapa no Autódromo Hermanos Rodríguez, em 25 de outubro. A decisão em lançar o brasileiro na pista faz parte da regra da F1 que obriga as equipes a escalarem um novato em duas sessões ao longo da temporada.

Esta será a quarta vez de Drugovich em uma bateria oficial da categoria, somando com dois treinos no GP de Abu Dhabi, em 2022 e 2023, e um na Itália, no ano passado. Parte do time de desenvolvimento da montadora britânica há dois anos, desde quando foi campeão da Fórmula 2, o brasileiro vai estrear atrás do volante do AMR24, carro que ajudou a desenvolver com trabalho no simulador.

"Estou muito empolgado para pilotar o AMR24 pela primeira vez, é uma oportunidade que eu vinha esperando há muito tempo. Passei boa parte do ano trabalhando no desenvolvimento do carro no simulador da equipe e vai ser incrível sentir na pista a diferença entre a simulação e a realidade. Nunca corri no Autódromo Hermanos Rodríguez, que é uma pista desafiadora, com longas retas e curvas técnicas, então vou me preparar no simulador antes do evento para chegar bem no primeiro treino", comentou Drugovich.

A expectativa era do brasileiro de 24 anos assumir o lugar de Alonso durante uma sessão do GP de Monza, em agosto, mas a Aston Martin considerou que era mais importante ter os dois pilotos principais em todos os treinos para poderem se acostumar ao novo asfalto do circuito. Além disso, ele terá uma nova oportunidade em outra etapa da temporada, com maior chance em Abu Dhabi, a última de 2024.

"Estamos felizes em dar ao Felipe a oportunidade de pilotar o AMR24 pela primeira vez no treino livre na Cidade do México. Ele participa das atividades no simulador em Silverstone e seu feedback detalhado e preciso foi muito importante para o desenvolvimento do carro. Por isso, vai ser muito gratificante experimentar tudo isso na pista. Felipe vai seguir o plano de corrida da equipe durante a sessão, coletando dados cruciais que vão nos ajudar nas decisões ao longo do fim de semana e nos ajustes do carro", acrescentou Mike Krack, chefe de equipe da Aston Martin.

Concentrando ao lado de Gabriel Bortoleto a esperança do Brasil voltar a pilotar na Fórmula 1, Drugovich ficou 2023 inteiro dedicado ao trabalho de desenvolvimento na Aston Martin, mas neste ano começou a se arriscar em provas de endurance. O melhor resultado até então foi o terceiro lugar nas 4h de Imola, além de ter terminado em nono nas 24h de Le Mans. Enquanto isso, ele aguarda uma chance na elite do automobilismo, mas com poucas oportunidades disponíveis.