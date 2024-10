Mauricio sofre lesão no joelho direito e pode não jogar mais pelo Palmeiras em 2024

O meia-campista do Palmeiras, Mauricio, pode não atuar mais em 2024. O jogador sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito. Embora o caso não seja cirúrgico, há o risco de sua recuperação tirá-lo dos nove jogos restantes do Brasileirão.

O caso oconteceu no treino de sexta-feira, quando o camisa 18 sofreu um trauma no local. Os exames confirmaram a lesão, e o jogador já está sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance.

Desta maneira, o técnico Abel Ferreira deve escalar Veiga na sua função de origem, como armador. Além disso, o jovem Estêvão já está recuperado de lesão e fica à disposição do treinador.

Mauricio se tornou titular no momento em que a equipe cresceu no Campeonato Brasileiro. O atleta, que chegou do Internacional na janela de meio de ano, tem 15 jogos com a camisa alviverde (10 como titular) e três gols marcados.

