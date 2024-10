Estou preparado para ser titular, diz Gerson antes de jogo contra o Peru

Acostumado aos grandes jogos, tanto com a camisa do Flamengo quanto com a da Seleção Brasileira, o meio-campista Gerson enfrentou uma dura marcação da tecnologia durante a primeira entrevista da Amarelinha em Brasília, antes do confronto contra o Peru, na terça-feira (15/10), pela décima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Problemas com áudio na sala de conferência testaram o bom humor a paciência do candidato à titularidade no time de Dorival Júnior. “Foi difícil dar coletiva hoje, estava uma marcação cerrada dos câmeras”, brincou, em reposta ao Correio.

Recentemente, Gerson revelou que assumir a braçadeira de capitão do Flamengo era a maior responsabilidade da vida dele. Questionado pelo Correio sobre se está apto a exercer a função de líder na Seleção, foi modesto. “Já fui convocado algumas vezes, e essa é seguida. É um passo de cada vez. As coisas vão vindo naturalmente. Tenho a minha personalidade, falo nos momentos que acho que tenho que fazer. Tem outros líderes que estão há algum tempo, mas sempre que posso contribuir com alguma palavra ou alguma dica para algum companheiro eu faço. Um passo de cada vez e, assim, a vida flui”, respondeu.

Veja, a seguir, outros pontos da entrevista:

Possibilidade de titularidade

Quem for jogar e iniciar (a partida), está qualificado para isso. Estou em um momento importante da carreira, mas independentemente de quem for jogar, estamos preparados. O importante é fazermos um grande jogo e sairmos vitoriosos. Seu eu tiver a oportunidade de começar, estarei preparado.

Jogar ao lado de Bruno Guimarães

Quando se joga de volante, dois volantes, quando um sobe, o outro fica, é natural. O Bruno é jogador de qualidade muito alta, tem capacidade de jogar para frente. Eu também. Somos dois jogadores que nos conectamos juntos no meio de campo.

Melhor momento da carreira?

Tive um momento muito importante da minha vida na França, muito bom na minha carreira. Neste momento, acho que estou juntando um pouco de tudo, de parte física, técnica e mental. Como falei, é um dos momentos mais importantes da minha carreira, espero continuar, sabemos que futebol é difícil, pois oscila. Estou sempre concentrado para dar o meu melhor, espero continuar.

Versatilidade

Em 2019, eu jogava de volante. Na base, joguei um pouco mais avançado, além de outras funções que aprendi no decorrer da carreira. Não tem função que prefiro, até porque, toda, se for parar para ver no Flamengo, estou em um lado, outra hora em outro. Estou preparado para ajudar minha equipe. Estou sempre à disposição, trabalhando meu mental para estar em alto nível. No banco, é um pouco mais fácil de observar as coisas, mas procura ao máximo observar para explorar os espaços que os adversários estão dando. Entrei de volante, uma função na qual me sinto bem.





Após a vitória sobre o Chile, por 2 x 1, o Brasil ocupa a quarta colocação das Eliminatórias, com 13 pontos. Após o duelo contra o Peru, em Brasília, a Seleção ainda enfrentará Venezuela e Uruguai na última Data Fifa da temporada.