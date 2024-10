Daniel Alves publica foto raríssima pela primeira vez após deixar prisão

Daniel Alves usou as redes sociais no início desta segunda-feira (14/10), e surpreendeu ao ter feito sua primeira publicação, meses após ter conquistado a liberdade provisória, cerca de um ano após ter sido detido na Espanha, por caso de estupro.

Através do Instagram, o ex-jogador de futebol da Seleção Brasileira compartilhou seu primeiro registro. No clique, ele posou sorridente, sob uso de uma camisa com a estampa escrito: "Bons tempos estão a caminho", em inglês.

Todavia, Daniel Alves optou por desativar os comentários e incluiu apenas o emoji de coração na legenda. O antigo ídolo do futebol brasileiro, inclusive, têm optado por manter uma vida distante dos holofotes após todo o escândalo, mas ainda acumula milhares de seguidores em suas redes sociais.





Daniel Alves deixou a prisão acompanhado de sua mãe, Marcia Lúcia, e seus advogados Inés Guardiola e Miraida Puente Wilson, em abril deste ano. Ele permaneceu 14 meses detido em Barcelona antes de pagar a fiança – que teria sido quitada pelo pai de Neymar Jr., avaliado no valor de 1 milhão de euros, cerca de R$ 5,4 milhões convertido na moeda brasileira -, após ter sido condenado pelo crime de estupro cometido contra uma mulher na Espanha, em 2022.

