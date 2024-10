Jogadores da Seleção Brasileira cultivam lembranças do Mané Garrincha

Gerson faturou duas edições da Supercopa do Brasil no gramado do Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília - (crédito: Marcelo Cortes/Flamengo)

Após ser totalmente reformado para receber a Copa do Mundo de 2014, o Estádio Nacional Mané Garrincha se acostumou a ser palco de grandes momentos do futebol no país. Moderna, a arena rompeu as fronteiras de Brasília e se transformou em uma espécie de "casa de todos os clubes". E isso virou sinônimo da passagem de jogadores importantes pela cidade. Nesta terça-feira (15/10), a capital federal voltará a ficar em evidência nacional com o jogo da Seleção Brasileira contra o Peru, pelas Eliminatórias do Mundial de 2026, e vários atletas terão uma espécie de déjà vu quando pisarem no gramado.

Boa parte do grupo de convocados do técnico Dorival Júnior acumula histórias antigas com a versão padrão Fifa do maior estádio do Distrito Federal. Quando subirem ao gramado para jogarem contra os peruanos, 15 jogadores do elenco e o próprio treinador não terão a sensação de primeira vez. Para alguns deles, a maioria das lembranças são extremamente positivas e estão relacionadas a conquistas de títulos, vitórias importantes e gols. Outros viveram momentos mais amargos na capital federal, como derrotas em disputas de taças, e terão a oportunidade de deixaram a cidade com sentimentos mais alegres pela Seleção.

Entre os 24 atletas presentes na delegação em Brasília — mesmo suspenso, Lucas Paquetá fez companhia ao grupo no período na cidade —, dois podem, até mesmo, ganhar um crachá de guias turísticos da tamanha afinidade com o Mané Garrincha. Expoentes dos clubes mais vencedores do Brasil nas últimas temporadas, o goleiro Weverton, do Palmeiras, e o meio-campista Gerson, do Flamengo, acumulam diversas atuações recentes diante do público da capital federal. A dupla, inclusive, chegou a se enfrentar em duas decisões de títulos. Cada um levou a melhor uma vez.

Weverton tem histórias de altos e baixos com a capital federal. Por aqui, a melhor lembrança é a conquista da Supercopa do Brasil de 2022, justamente contra o Flamengo de Gerson. A parte negativa fica pelo vice-campeonato do mesmo torneio, um ano antes, também contra o rubro-negro carioca e o atual colega de Seleção Brasileira. O goleiro também decidiu a Recopa Sul-Americana na cidade e acabou derrotado. No jogo, o camisa 21 ainda se aventurou a cobrar um pênalti, desperdiçou e terminou marcado como vilão na decepção alviverde. As passagens por Brasília incluem, ainda, uma partida pela Seleção. Em 2021, era reserva na vitória diante da Venezuela, por 3 x 0.

Goleiro Weverton foi campeão, vice e perdeu até pênalti em partidas disputadas no Estádio Nacional Mané Garrincha (foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Em termos de títulos, Gerson leva a melhor quando comparado a Weverton. Confirmado pelo técnico Dorival Júnior como titular na partida diante dos peruanos nesta terça-feira (15/10), o camisa oito do Flamengo foi bicampeão da Supercopa do Brasil na cidade. A última passagem, no entanto, é um pouco mais amarga. Diante do Santos, o flamenguista acabou expulso e assistiu de fora a derrota dos cariocas. O saldo na capital federal, porém, é muito mais positivo e inclui bons resultados em 2019 e 2020, por exemplo. No check-list, ainda falta balançar as redes do estádio no qual é velho conhecido, a ponto de saber as características da torcida local.

"O estádio vai estar cheio. A torcida aqui lota, mas cobra bastante", alertou, durante a coletiva de imprensa do último sábado (12/10). O impacto precisa ser imediato. A gente tem que trazer o torcedor para jogar junto desde o aquecimento. Quando o juiz apitar, a gente mostrar que quer ganhar o jogo. Na sexta-feira, o Peru ganhou do Uruguai. É um adversário que vai vir com confiança pelo último resultado. Temos que implementar o nosso ritmo para chamar o torcedor, mostrar um bom futebol e, se Deus quiser, conquistar a vitória", destacou.

Outras lembranças

Há quem somente comemorou no Distrito Federal. Cria de Taguatinga, Endrick faturou a Supercopa do Brasil de 2023 no quintal de casa. O jogador brasiliense, inclusive, viverá a primeira experiência na cidade com a camisa da Seleção Brasileira. Curiosamente, a lista de jogadores com vice-campeonatos em Brasília é extensa. E o torneio de reunião dos campeões do Brasileirão e da Supercopa do Brasil tem grande influência nisso. Em 2019, o goleiro Bento e o lateral-esquerdo Abner Vinícius amargam o vice com o Athletico-PR, justamente sob o comando de Dorival Júnior. Fabrício Bruno também foi derrotado, mas em 2023.

Embora defensor, Marquinhos lembra de bola na rede quando joga no Mané Garrincha. Escolhido para ser capitão do time na partida contra o Peru, o camisa três marcou um gol dos três gols da vitória verde-amarela diante da Venezuela. Outro titular na próxima partida, Ederson também atuou na cidade por 90 minutos, mas em 2019, frente ao Catar. Danilo e André passaram em Brasília com as camisas do Brasil e do Fluminense, respectivamente. Os botafoguenses Luiz Henrique, Igor Jesus e Alex Telles estrearam na capital federal no empate por 0 x 0 contra o Grêmio, em 28 de setembro, e esperam sair daqui mais felizes após a nova apresentação em pouco tempo.

Os estreantes

Todos os outros vão jogar pela primeira vez em Brasília e no Estádio Nacional Mané Garrincha. Vanderson viverá o momento com a oportunidade de ouro de atuar como titular. Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Rodrygo e Raphinha são outras peças com presença garantida entre os 11 iniciais a viverem os primeiros minutos no gramado da capital federal. No banco de reservas, Beraldo, Andreas Pereira, Savinho, Matheus Pereira e Gabriel Martinelli ficarão no aguardo de uma oportunidade de marcaram o nome na cidade vestindo a camisa da Seleção Brasileira.